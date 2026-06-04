México

Morenistas celebran carta de defensa de AMLO, pero la oposición celebra que ahora “viva nervioso”

El expresidente publicó un texto donde hizo una reflexión sobre el presidente de EEUU, Donald Trump

Guardar
Google icon
Ilustración de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sonriendo y sentado, rodeado por cientos de cartas escritas a mano.
Andrés López Obrador publicó una carta el 3 de junio para respaldar sin condiciones a Claudia Sheinbaum en medio de la tensión entre México y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de la publicación de una misiva del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la relación de Donald Trump con México, diversos personajes de la política mexicana han reaccionado a la carta.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, escribió en X: “Como siempre, grande el compañero presidente @lopezobrador_.”

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum luego de la publicación de la carta (tema que también abordó AMLO) en la defensa de la soberanía nacional y de los intereses de México, de acuerdo con un mensaje publicado en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

En la misma publicación, Jara Cruz sostuvo que México consolida el rumbo de transformación impulsado por el expresidente López Obrador, y aseguró que el país “seguirá caminando con dignidad, diálogo y siempre con el bienestar del pueblo como prioridad.

El diputado de Morena, José Narro Céspedes, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum. A su vez dijo: “Querido Andrés Manuel: siempre es un gusto leer una reflexión serena, profunda y con amor por México. Coincido plenamente: nuestra presidenta @Claudiashein ha actuado con responsabilidad, firmeza y dignidad frente a quienes pretenden intervenir en la vida de nuestro país”.

PUBLICIDAD

La senadora de Morena, Beatriz Mojica, publicó que México “es una nación libre, independiente y profundamente digna y sostuvo que “la soberanía de nuestra patria no está sujeta a ninguna agenda extranjera.

En el mismo texto, la legisladora señaló que “el destino del país lo decide únicamente el pueblo mexicano mediante sus instituciones democráticas y dijo que coincide con “la defensa firme de nuestra soberanía expresada por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum.

Opositores destacan nerviosismo de AMLO luego de la carta

Acción Nacional acusó que hackeo a la Sedena fue culpa de la austeridad republicana (Foto: CUARTOSCURO)
Varios sectores de la oposición han señalado que la carta de AMLO puede interpretarse como nerviosismo de parte del expresidente. (Foto: CUARTOSCURO)

Por otro lado, los sectores opositores han interpretado de otra manera la carta. La senadora Lilly Téllez aseguró en su cuenta de X sobre el mensaje de AMLO que Donald Trump “se enteró y tiene pruebas de un presunto narcopacto de Morena.

En un primer mensaje, Téllez sostuvo que desde hace años advirtió en el Senado que “algún día se sabría la verdad y remató: “Celebro que no duerma y viva nervioso porque ya se exhibe su maldita corrupción.

Posteriormente, la senadora retomó una frase de López Obrador sobre el partido: “En su carta, AMLO tiene razón en un punto: ‘Están debilitando a Morena. Luego afirmó que “las acusaciones contra sus narcopolíticos les pegan donde más les duele, en los cimientos de su narcopartido.

El panista Jorge Triana publicó al respecto que el expresidente AMLO “ha confirmado que “la información sobre las investigaciones contra Américo Villarreal y Alfonso Durazo es “absolutamente cierta. En el mismo tuit agregó: “Está más nervioso que un alumno sin tarea.

Mario Di Costanzo, vocero del PRI, afirmó que Claudia Sheinbaum “amenaza con renunciar y que AMLO “sale en su defensa con un panfleto, de acuerdo con una publicación en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Di Costanzo acusó al gobierno de estar “tan desesperado y sostuvo que se apoya “la falsa tesis del intervencionismo. También calificó a la administración como un narco gobierno y señaló que Morena se hunde y que el expresidente “sale en su propia defensa y de sus hijos y protegidos”.

El expresidente Andrés López Obrador publica una carta de respaldo a Claudia Sheinbaum

López Obrador afirmó que las acusaciones de Estados Unidos contra México tienen un propósito político y electoral. (Archivo Infobae)
López Obrador afirmó que las acusaciones de Estados Unidos contra México tienen un propósito político y electoral. (Archivo Infobae)

AMLO publicó este 3 de junio una carta para respaldar “sin condiciones” a la presidenta Claudia Sheinbaum y sostener que las acusaciones de Estados Unidos contra México tendrían un propósito político y electoral, en medio de una tensión bilateral que, según el propio exmandatario, ya incluye prácticas intervencionistas y un cambio de actitud del presidente Donald Trump.

En el documento, López Obrador afirmó que algunos funcionarios estadounidenses estarían intentando influir en la vida pública nacional y debilitar al movimiento de la Cuarta Transformación.

También planteó que esa presión buscaría fortalecer a la oposición mexicana, recuperar influencia sobre decisiones del gobierno federal, usar la seguridad como mecanismo de presión e influir en la opinión pública de Estados Unidos rumbo a futuras elecciones.

Temas Relacionados

AMLOEEUUMorenaDonald TrumpPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué es la sobrecarga progresiva, el método infalible para que tengas resultados en el gimnasio

Este método garantiza mejores ganancias tras el entrenamiento de pesas

Qué es la sobrecarga progresiva, el método infalible para que tengas resultados en el gimnasio

‘El día que México ganó el Mundial’, la obra donde el amor y el futbol se enfrentan en escena

Mientras México vive la emoción del Mundial 2026, La Teatrería presenta ‘El día que México ganó el Mundial’, una obra donde el amor y el futbol se cruzan en la última jugada de una pareja rumbo al divorcio

‘El día que México ganó el Mundial’, la obra donde el amor y el futbol se enfrentan en escena

Alumno de la UNAM logra ingresar a Oxford con puntaje perfecto

El estudiante demostró habilidad para el aprendizaje de matemáticas toda la vida

Alumno de la UNAM logra ingresar a Oxford con puntaje perfecto

AMLO revive caso del general Salvador Cienfuegos y asegura que fue un expediente fabricado y venganza contra el Ejército

En una misiva con la que muestra su apoyo a Claudia Sheinbaum, el exmandatario señala el cambio de actitud de Donald Trump

AMLO revive caso del general Salvador Cienfuegos y asegura que fue un expediente fabricado y venganza contra el Ejército

Alejandro Marcovich llega a los 66 años cuando tiene 16 días en coma: “Te espera tu pastel”

El exintegrante de Caifanes permanece hospitalizado y en coma inducido. Su esposa Gabriela Martínez advirtió que las colectas externas para apoyar gastos médicos son falsas y pidió no entregar dinero a ningún intermediario

Alejandro Marcovich llega a los 66 años cuando tiene 16 días en coma: “Te espera tu pastel”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex

Detienen a “La China”, hermana del líder de Los Vallarta, célula ligada al CJNG en Edomex

Embajador de EEUU en México destaca que los dos países “trabajan juntos para localizar a los cárteles” luego del descubrimiento de un narcotúnel

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

Detienen a Antonio Molina Díaz, hombre ligado a Genaro García Luna, y excoordinador de cárceles federales

Desmantelan en Acapulco red criminal que extorsionaba a prestadores de servicios turísticos

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Fernández está confirmado para cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

Alejandro Fernández está confirmado para cantar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026

‘El día que México ganó el Mundial’, la obra donde el amor y el futbol se enfrentan en escena

Alejandro Marcovich llega a los 66 años cuando tiene 16 días en coma: “Te espera tu pastel”

La Bogue señaló a Wendy Guevara como “un retroceso” para la comunidad trans en México

Qué significa mezclar minúsculas y mayúsculas al escribir, según la psicología

DEPORTES

Veljko Paunović confía en la Selección Mexicana para el Mundial 2026: “Tiene todo para hacer historia”

Veljko Paunović confía en la Selección Mexicana para el Mundial 2026: “Tiene todo para hacer historia”

Selección de Japón cambia de sede en Monterrey: esta es la razón

Malagón fue el primero en agradecer André Jardine tras salir del América: Henry Martin guarda silencio

Cómo fue la última vez que el Azteca recibió la inauguración de un Mundial

El técnico que hizo historia: los seis títulos de Jardine con el América en tres años