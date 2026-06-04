Morenistas celebran carta de defensa de AMLO, pero la oposición celebra que ahora “viva nervioso”

Andrés López Obrador publicó una carta el 3 de junio para respaldar sin condiciones a Claudia Sheinbaum en medio de la tensión entre México y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de la publicación de una misiva del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la relación de Donald Trump con México, diversos personajes de la política mexicana han reaccionado a la carta.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, escribió en X: “Como siempre, grande el compañero presidente @lopezobrador_.”

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum luego de la publicación de la carta (tema que también abordó AMLO) en la defensa de la soberanía nacional y de los intereses de México, de acuerdo con un mensaje publicado en su cuenta de X.

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En la misma publicación, Jara Cruz sostuvo que México consolida el rumbo de transformación impulsado por el expresidente López Obrador, y aseguró que el país “seguirá caminando con dignidad, diálogo y siempre con el bienestar del pueblo como prioridad”.

El diputado de Morena, José Narro Céspedes, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum. A su vez dijo: “Querido Andrés Manuel: siempre es un gusto leer una reflexión serena, profunda y con amor por México. Coincido plenamente: nuestra presidenta @Claudiashein ha actuado con responsabilidad, firmeza y dignidad frente a quienes pretenden intervenir en la vida de nuestro país”.

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La senadora de Morena, Beatriz Mojica, publicó que México “es una nación libre, independiente y profundamente digna” y sostuvo que “la soberanía de nuestra patria no está sujeta a ninguna agenda extranjera”.

En el mismo texto, la legisladora señaló que “el destino del país lo decide únicamente el pueblo mexicano mediante sus instituciones democráticas” y dijo que coincide con “la defensa firme de nuestra soberanía expresada por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”.

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Opositores destacan nerviosismo de AMLO luego de la carta

Varios sectores de la oposición han señalado que la carta de AMLO puede interpretarse como nerviosismo de parte del expresidente. (Foto: CUARTOSCURO)

Por otro lado, los sectores opositores han interpretado de otra manera la carta. La senadora Lilly Téllez aseguró en su cuenta de X sobre el mensaje de AMLO que Donald Trump “se enteró y tiene pruebas” de un presunto “narcopacto de Morena”.

En un primer mensaje, Téllez sostuvo que desde hace años advirtió en el Senado que “algún día se sabría la verdad” y remató: “Celebro que no duerma y viva nervioso porque ya se exhibe su maldita corrupción”.

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Posteriormente, la senadora retomó una frase de López Obrador sobre el partido: “En su carta, AMLO tiene razón en un punto: ‘Están debilitando a Morena’”. Luego afirmó que “las acusaciones contra sus narcopolíticos les pegan donde más les duele, en los cimientos de su narcopartido”.

El panista Jorge Triana publicó al respecto que el expresidente AMLO “ha confirmado” que “la información sobre las investigaciones contra Américo Villarreal y Alfonso Durazo” es “absolutamente cierta”. En el mismo tuit agregó: “Está más nervioso que un alumno sin tarea”.

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Mario Di Costanzo, vocero del PRI, afirmó que Claudia Sheinbaum “amenaza con renunciar” y que AMLO “sale en su defensa con un panfleto”, de acuerdo con una publicación en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Di Costanzo acusó al gobierno de estar “tan desesperado” y sostuvo que se apoya “la falsa tesis del intervencionismo”. También calificó a la administración como un “narco gobierno” y señaló que “Morena se hunde” y que el expresidente “sale en su propia defensa y de sus hijos y protegidos”.

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El expresidente Andrés López Obrador publica una carta de respaldo a Claudia Sheinbaum

López Obrador afirmó que las acusaciones de Estados Unidos contra México tienen un propósito político y electoral. (Archivo Infobae)

AMLO publicó este 3 de junio una carta para respaldar “sin condiciones” a la presidenta Claudia Sheinbaum y sostener que las acusaciones de Estados Unidos contra México tendrían un propósito político y electoral, en medio de una tensión bilateral que, según el propio exmandatario, ya incluye prácticas intervencionistas y un cambio de actitud del presidente Donald Trump.

En el documento, López Obrador afirmó que algunos funcionarios estadounidenses estarían intentando influir en la vida pública nacional y debilitar al movimiento de la Cuarta Transformación.

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También planteó que esa presión buscaría fortalecer a la oposición mexicana, recuperar influencia sobre decisiones del gobierno federal, usar la seguridad como mecanismo de presión e influir en la opinión pública de Estados Unidos rumbo a futuras elecciones.