Lizbeth tiene 13 años, insuficiencia renal crónica y se enfermó de COVID-19 en Edomex

Video: IMSS.

Lizbeth padece insuficiencia renal crónica y además se infectó de coronavirus, sin embargo su atención oportuna desde el inicio en el Hospital General Regional (HGR) No. 251 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Poniente, logró recuperarse.

La pequeña es originaria del municipio de Tenango del Valle, y desde hace dos años fue diagnosticada con la enfermedad renal, luego de que su mamá, doña Josefina, notara cambios en el comportamiento y coloración de la piel, aunados a cansancio constante y modificación en su forma de comer.

El doctor Édgar Armando Herrera Arellano, nefrólogo pediatra del IMSS en Metepec, Estado de México, indicó que desde hace dos años Lizbeth ha llevado seguimiento oportuno de los especialistas en el HGR No. 251.

La pequeña mostró cambios en su coloración de piel, no quería comer y padecía cansancio Foto: (Imss)

El doctor Herrera Arellano indicó que luego de una cirugía, en una de sus sesiones de hemodiálisis le fueron detectadas lesiones dérmicas en sus extremidades, parecidas a las de varicela, pero ya existía antecedente de dicha enfermedad por lo que fue descartada esta posibilidad.

Los niveles bajos de hemoglobina, así como el uso de oxígeno debido a una desaturación importante, fueron los principales motivos para que Liz se quedara hospitalizada.

La atención oportuna logró nivelar su nivel bajo de oxigenación que pudo poner en riesgo su vida Foto: (Imss)

Al presentar dificultad respiratoria se procedió a realizarle la prueba de COVID-19, la cual resultó positiva. De inmediato se realizó el manejo hospitalario integral, donde diversos servicios intervinieron para aislar a la paciente, debido a la vulnerabilidad de su condición.

“Dar este tipo de diagnóstico a la mamá de Liz fue difícil, debido a su situación médica. Después de permanecer hospitalizada cerca de una semana, egresó satisfactoriamente y actualmente acude al hospital para dar continuidad a su tratamiento de hemodiálisis, en espera de que en un futuro cercano pueda reiniciar el protocolo para trasplante de riñón”, dijo el especialista del IMSS.

La señora Josefina detalló lo difícil que fue saber que su hija tenía COVID-19: “Que te den esa noticia cuando sabes que tu hija es susceptible, porque es delicadita por la situación renal. Pero agradezco a los ángeles que han ayudado a mi hija, desde el policía de la entrada, los médicos, las enfermeras, todo el personal, muchas gracias”.

Se recuperó de coronavirus, sin embargo aún está en espera de un donante de riñón Foto: (Imss)

Por su parte, Liz expresó: “Agradezco mucho a mi familia, porque desde que inició esto me han ayudado, mis hermanas y mis papás, me dan palabras bonitas, me animan cuando me siento mal y me ayudan con mis medicamentos”.

“Siempre que estuve hospitalizada o lo necesité, todos los médicos y las enfermeras que trabajan en el hospital me ayudaron; siento bonito cada vez que pasan, porque aunque no los reconozca, me saludan, les agradezco mucho”, resaltó la pequeña.

México ya suma 1,277,499 casos positivos y 115,769 defunciones por COVID-19; sin embargo, en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud notificó 10,297 nuevos contagios confirmados, así como 670 nuevos decesos.

(Gráfica: Jovani Pérez)

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, reportó que desde el inicio de la epidemia se han analizado mediante una prueba PCR a 3,269,134 mexicanos con un porcentaje de 40% de positividad registrado en la semana epidemiológica 49, lo que significa que por cada 10 personas que presentan signos de COVID-19 y se realizan la prueba, cuatro resultarán positivas a la enfermedad.

Entre la semana epidemiológica 48 y 49, se presentó un incremento de 16% en los casos estimados y en los próximos días, según el especialista, este incremento podría aumentar aún más.

Respecto a los casos activos, es decir, las personas que durante los últimos 14 días han desarrollado síntomas de la enfermedad, hasta el día de ayer se registraron 83,768, que de no aislarse y cumplir con todas las medidas sanitarias podrían transmitir fácilmente el virus.

