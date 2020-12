“En lugar de sanar, puedo empeorar”: pacientes con COVID-19 en CDMX prefieren atenderse en consultorios de farmacias, que en hospitales

(Foto: EFE/Chema Moya)

Ante el incremento de hospitalizaciones y contagios acelerado por coronavirus en la Ciudad de México, los doctores que atienden en consultorios adyacentes a farmacias en colonias populares han detectado tardanza de quienes presentan síntomas de COVID-19 para buscar ayuda, debido al miedo que tienen de ir a un nosocomio.

Y es que en la capital de país ya se reportan hospitales saturados y pacientes a la espera de una cama para ser atendido, tal como ocurrió en el pico más alto de la epidemia, pues de acuerdo con el la última actualización de cifras, al momento hay 4,732 camas ocupadas en los nosocomios de la Ciudad: 3,654 generales y 1,078 que cuentan con ventilador mecánico.

“La mayoría de la gente llega ya con los síntomas avanzados, yo diría que más del 50%, la gente se espera, tienen miedo a que les diagnostiquen COVID, piensan que es una gripita, un dolor de garganta normal y pues no son atendidos a tiempo”, explicó el médico de un pequeño consultorio de avenida Observatorio, para Noticieros Televisa.

El especialista dio a conocer que su consultorio atiende a más pacientes COVID con la enfermedad en fase avanzada y que sobre todo se trata de gente joven, inclusive el doble que en abril.

“Si en abril me llegaban alrededor de diez paciente diarios de COVID, ahorita me llegan 20 pacientes de COVID, por lo regular al principio eran adultos mayores los que me llegaban con padecimientos de COVID, ahorita la incidencia ha estado avanzando en los jóvenes, debido yo creo a que los jóvenes no siguen las indicaciones”, señaló el doctor Luis Antonio Patiño.

Por otro lado, algunos pacientes consideran que el consultorio de su colonia es más seguro, pues dicen que ir a un hospital implica que podrían contagiarse más.

Un paciente consultado por el medio mencionado, lo estimó así, pues prefirió atenderse en el pequeño consultorio del Dr. Pineda que ir a un hospital.

“Tuve infección en la garganta durante una semana, vine al doctor y una vez finalizado el tratamiento comencé a sentir que ya no detectaba el olfato. Entonces me mandó a hacer la prueba del COVID y salió positiva (...) Sí era más el temor de acudir a un lugar donde en lugar de sanar, pudiera empeorar ese era, eso era lo que yo pensaba, entonces conozco al doctor de tiempo y acudí con él”, indicó.

En ese sentido, cabe recordar que cuando el gobierno capitalino detectó esta situación en meses pasados, se implementó una capacitación en conjunto con la UNAM, para doctores generales y para los médicos que trabajan en consultorios adyacentes a farmacias para detectar casos de COVID-19.

En ese mes, la secretaria de salud capitalina, Oliva Pérez, detalló que aproximadamente el 30% de los ciudadanos acudía como primera instancia a uno de estos consultorios, por lo que era importante que todos operen bajo los mismos protocolos de atención.

El pasado noviembre, la titular de salud fue entrevistada por W Radio, donde informó que habían retomado la capacitación en línea para doctores generales y para los médicos que trabajan en consultorios de farmacias, “porque nos está llegando la gente médicamente, multitratada, pero incorrectamente tratada. Queremos evitar esto”.

Justamente el día de ayer, las autoridades capitalinas dieron a conocer que ante el aumento de hospitalizaciones y a pocos días de que las camas para pacientes con COVID-19 en la capital se saturaran, instalarán 260 camas adicionales en carpas de diferentes hospitales de la ciudad.

Las camas que estarán en carpas se instalarán en el Hospital General Ajusco Medio, Hospital de Especialidades de la Ciudad de México “Dr. Belisario Domínguez, Hospital General “Dr. Enrique Cabrera, Hospital General Tláhuac, Hospital General Balbuena y en el Hospital de Xoco.

