Aizlin de 17 años desapareció en Ixtapaluca, mensajes sospechosos fueron enviados a sus hermanos

Aizlin Ruiz tiene 17 años, mide 1.53 metros es de complexión delgada con un peso de 48 kilogramos, vestía blusa amarilla de tirantes y pantalón negro de mezclilla el día de su desaparición Foto: (Facebook)

Aizlin Ruiz desapareció el pasado sábado 12 de diciembre en la Unidad Habitacional San Buenaventura, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, hasta el momento su familia desconoce su paradero y piden ayuda ya que puede ser víctima de algún delito.

Tras su desaparición, su celular mandaba a buzón, presuntamente desde este aparato se habrían mandado algunos mensajes sospechosos y escuetos de que “estaba bien”, sin embargo después fueron borrados, lo que levantó aún más la sospecha de su familia de que podrían estar en peligro.

Su familia difundió en redes sociales su desaparición, asimismo levantó una denuncia ante al Fiscalía General del Estado de México para emitir un Boletín de Urgencia con su fotografía y descripción física, para pedir ayuda en su localización.

De acuerdo con la ficha de su desaparición en Alerta Odisea, Aizlin vestía una blusa de tirantes color amarillo y pantalones de mezclilla negros, el día que se se salió.

Aizlin Ruiz tiene 17 años, mide 1.53 metros es de complexión delgada con un peso de 48 kilogramos, tez de piel apiñonada, cara oval, frente chica, cejas delgadas y ojos color café.

Tiene el cabello corto a la altura de los hombros en color rojo cobrizo y lacio, y como señas particulares se detalló que tiene un lunar grande en medio del pecho y una cicatriz en la cadera del lacho derecho.

Su hermana ha lanzado una campaña en redes para encontrarla:

“Mi hermana ama los perros, bueno ella realmente ama a todos los animales, mi hermana va a ser veterinaria y sé que será la mejor sin duda alguna. Mi hermana es muy graciosa tiene la facilidad de sacarle una carcajada a su sobrino aunque él este llorando, a mi hermana le encanta cocinar, siendo sincera disfruto demasiado sus creaciones aunque a veces lleguen a estar ligeramente quemadas, amo como exagera echarle chocolate a los licuados.

“Mi hermana es Luz en mi vida fue el primer mejor regalo que Dios me pudo haber dado, mi hermana es la chispa de mi familia, es ese plus que nos da a los cinco. Esta de más decir que extraño a mi hermana y a que no veo mi vida sin ella, ya transcurrieron horas de su desaparición, no dejaré de buscarte así como tanto buscaba que mi mamá quedara embarazada de ti, con esas mismas ganas me aferraré a que te volvamos a ver.

“Han sido las horas más desesperantes de mi vida, horas que son eternas, eterno que se me hace el no verte, ganas infinitas de que estés a mi lado, yo que siempre te dije que estaría para cuidarte y esa noche no me quedé en casa, me culpo por no estar ahí para ti, me culpo por no pedirte que te quedaras a ver nuestra serie favorita juntas, te voy a esperar para que terminemos de verla. Hermana eres grande, serás la mejor veterinaria, serás una mujer grande. Te seguimos buscando, no descansaré hasta que estés con nosotros”.

Aizlin salió el sábado 12 de diciembre de la Unidad Habitacional San Buenaventura, en el municipio de Ixtapaluca y no regresó Foto: (Maps)

110 años a secuestradora de Ixtapaluca

En otro hecho no relacionado, pero en la misma demarcación tras comprobarse su participación en el secuestro y muerte de una mujer en este municipio, en diciembre del año 2018, Adriana Elizabeth Peña Silva, fue condenada a 110 años de prisión.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que la sentencia condenatoria la dictó un Juez con sede en Chalco, quien además le fijó multas de 1,450,800 pesos, así como 407,836 pesos como reparación del daño.

El secuestro por el cual fue condenada se registró el día 21 de diciembre de 2018, cuando la víctima acudió a una plaza comercial ubicada en el municipio referido para encontrarse con la ahora sentenciada, a quien conocía.

Adriana Elizabeth peña fue sentenciada a 110 años de prisión por el secuestro de su amiga en 2018 en Ixtapaluca Foto: (Fiscalía Edomex)

Esta mujer, con base en engaños, subió a la víctima a un vehículo con cromáticas de taxi, el cual era conducido por un individuo y ambos la sometieron y llevaron a un inmueble ubicado en la calle Emilio Chuayfet, en la colonia San Francisco Acuautla, en Ixtapaluca. En ese sitio, los esperaba otra persona.

La sentenciada y sus cómplices llevaron a la víctima al baño de dicha vivienda, en donde la asfixiaron, no obstante, se comunicaron con sus familiares, a quienes les informaron que la tenían secuestrada y les exigieron una fuerte suma económica a cambio de liberarla.

Cabe mencionar que días después fue detenida Peña Silva, como probable partícipe de la privación de la libertad de la víctima; al momento de ser asegurada reconoció su participación y dijo que junto con dos personas más, la había asesinado.

Esta mujer fue presentada ante el Agente del Ministerio Público quien inició la carpeta de investigación respectiva por el delito de secuestro agravado y luego fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, en donde quedó a disposición de un Juez, autoridad que previo proceso legal, le dictó esta condena.

