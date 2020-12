América era madre y conductora, fue asesinada cuando salió a trabajar: su ex fue detenido por otro feminicidio

América Vianet salió a trabajar el pasado 25 de septiembre, laboraba como taxista de dos aplicaciones online, pero ese fue el último día que sus familiares la vieron con vida, fue asesinada y hace algunos días pruebas de ADN confirmaron su identidad.

La mujer de 35 años, madre de dos hijos, llevaba dos años trabajando como conductora, ese día salió a trabajar con su auto un Nissan Versa color azul placas H97AWY.

Fue hasta el 20 de octubre que su cuerpo fue hallado flotando en la Laguna Tláhuac-Chalco, pero la familia no lo supo hasta hace unos días.

De acuerdo con sus familiares, la última vez que supieron de ella, se encontraba realizando un viaje en la colonia Barrio Talladores, del municipio mexiquense de Chimalhuacán.

Su madre no volvió a dormir desde que ella no regresó, sus hijos lloraron cada día y al igual que sus hermanos estaban desesperados por encontrarla, lamentablemente fue en las peores condiciones.

A pesar de denunciar ante las autoridades del Estado de México, fue su misma familia quien se encargó de recabar la investigación.

Descubrieron que tuvo una breve relación sentimental con un hombre llamado José Guadalupe, quien también era conductor de estas plataformas de traslado de pasajeros, pero ella decidió terminar la relación lo por la violencia que ejerció, sin embargo continuó acosándola.

Días antes de su desaparición sus familiares y amigos recibieron imágenes íntimas de ella, que por supuesto no envió. Días después de que no regresó también recibieron mensajes de que no la buscaran, no contestaba las llamadas y estaban seguros que ella no los envió por la forma de escribir y selfies antiguas que estaban en su celular, ni una sola era reciente.

Su familia creó una página de Facebook ante la desaparición de no hallar a América, donde denunciaron que múltiples trabas desde que alertaron a las autoridades, al día siguiente de su desaparición, la investigación estuvo “parada”.

“Trabas y peros puestos por los mismos elementos que tomaron el caso, porque ellos son quienes tendrían que haber reunido más información, porque cada ciertos días deben acudir a las SEMEFO pues si aparece alguna difunta deben descartar o confirmar si es ella, porque desde el primer día de la denuncia las autoridades sinvergüenzas pidieron su respectivo `incentivo monetario` para `agilizar la investigación`” y como no hubo, el avance es realmente lento”, lamentaron.

“El contexto previo a su desaparición esta lleno de hechos que apuntan claramente a quien la privó de su libertad, un infame que se aprovecho de ella y que ese día él mismo dejó rastro de su responsabilidad y que posteriormente intento cubrir”, añadieron.

En la CDMX fue capturado por feminicidio de una joven de 17 años

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que consiguió que se emitiera la autorización para la detención de un hombre identificado como José Guadalupe “N”, a quien se investiga por su probable participación en el feminicidio de América, sin embargo ya había sido detenido por la Fiscalía de la CDMX.

Fue el 29 de noviembre que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentaron una orden de aprehensión José Guadalupe “N”, señalado por en el feminicidio de una menor de edad, ocurrido en mayo de este año, en la alcaldía Tláhuac.

Derivado de los trabajos de inteligencia realizados por agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscritos a la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, fue posible ubicado en la colonia San Francisco Tlaltenco, de la citada alcaldía, posteriormente fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Otra mujer fue asesinada

El cadáver semidesnudo de una mujer y con huellas de tortura fue localizado la mañana del pasado viernes en el pueblo de San Mateo Cuatepec, en el municipio de Tultitlán.

Los vecinos de la calle Monte Calvario reportaron el hallazgo debido a que dentro de un terreno ubicado entre dos viviendas se encontraba un cuerpo.

A la zona arribaron elementos de la policía municipal y luego de realizar una inspección tuvieron contacto con el cuerpo de una femenina, la cual vestía una blusa rosa y leggins, mismos que se encontraban a la altura de sus rodillas.

Además, la víctima presentó rastros de violencia y el rostro lo tenía desfigurado aparentemente tras haber recibido golpes.

70 años a feminicida

En la última semana se han aprehendido a diverso sujetos por feminicidios. Jesús Reyes Cruz fue condenado a 70 años de prisión, luego de que el Agente del MP de la Fiscalía de Feminicidio acreditó su participación en el asesinato de su pareja en marzo pasado en Tlalnepantla.

Efrén “N” alias “El Charro” de 42 años, también fue detenido tras acreditar su participación en el feminicidio de una joven de 25 años de edad, el pasado 8 de noviembre, en Toluca. La joven era egresada de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México.

José Francisco “N”, también fue capturado por el asesinado de una mujer de 30 años, quien era su pareja sentimental, delito por el cual fue vinculado a proceso.

La captura de este individuo fue realizada como parte de una investigación iniciada por el hallazgo del cuerpo de una mujer, en el río Lerma, a la altura de la autopista Lerma-Tenango. De las indagatorias hechas por personal de la Fiscalía Estatal se pudo establecer que el pasado 22 de noviembre, la víctima y este sujeto se encontraban en su domicilio en la colonia Francisco I. Madero, en el municipio de Metepec.

En algún momento durante la madrugada, habrían iniciado una disputa por problemas sentimentales, por lo que este individuo al parecer la arrojó contra el suelo y la estranguló, luego subió el cuerpo a una camioneta a bordo de la cual lo trasladó al lugar donde fue hallado.

