“Siguen postulando impresentables”: la crítica de Felipe Calderón al PAN rumbo a elecciones del 2021

En unos meses se realizará la justa electoral intermedia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 15 nuevos gobernadores. Esto representa el mayor reto para los partidos de la llamada oposición, pues la derrota que sufrieron en 2018 los dejó socavados ante Morena, AMLO y la 4T.

Este panorama ayudó a la creación de Sí por México, una plataforma que ciudadana, impulsada por la cúpula empresarial y los partidos del viejo régimen, por lo que Claudio X. Gonzalez y Gustavo de Hoyos lograron materializar la “coalición más grande de México” , misma que está integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En el caso específico de la gubernatura de Baja California, de acuerdo con los trascendidos de Milenio, esta plataforma política tiene como mejor opción de candidato a Jorge Hank Rhon , el dueño de Grupo Caliente y también se le ha señalado de estar involucrado en actos de lavado de dinero, corrupción, narcotráfico y homicidio.

“Que hablando de Baja California, las dirigencias del PRI-PAN-PRD perfilan una alianza electoral en la que sus mediciones colocan a Jorge Hank Rhon como la mejor opción de candidato. El priista también cuenta con una buena imagen dentro de los bajacalifornianos lo que dejaría de pronóstico reservado el resultado en el estado” , publicó la editorial del diario de circulación nacional este domingo 13 de diciembre.

Ante esto, el ex presidente de México por el PAN, Felipe Calderón Hinojosa, condenó este perfilamiento y calificó de impresentable al empresario que en algún momento fue presidente municipal de Tijuana.

Sería el colmo. El PAN tiene que entender: Si no cambian y siguen postulando impresentables, frutos de sus complicidades de grupo, internas y externas, nunca podrá volver a ganar, más en este contexto. Si no entienden que tienen que cambiar, no han entendido nada