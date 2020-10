“Cometí un error periodístico, pero rechazo haber sido cómplice”: Carlos Loret de Mola se confesó tras comparecer por el caso Florence Cassez

El periodista Carlos Loret de Mola informó que el pasado martes 27 de octubre compareció por el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez. Aceptó haber cometido un “error periodístico”, pero negó tener conocimiento de que el operativo de captura fue un montaje.

“Comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años: yo cometí un error periodístico, no me di cuenta de que aquello era un montaje. Pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad”, señaló a través de un video difundido en su cuenta de Twitter este miércoles.

De Mola consideró que la cobertura noticiosa del operativo, en diciembre de 2005, fue el más grave de los errores que cometió en los más de 4,000 programas matutinos que produjo para Televisa. “No me cansaré de reconocerlo y de ofrecer disculpas por el error que cometí, por no haberme dado cuenta”.

En 2005, los detenidos fueron mostrados en televisión nacional como integrantes del grupo "Los Zodiaco" y expuesto como culpables sin juicio previo (Foto: Cuartoscuro)

La francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta Cisneros fueron detenidos hace casi 15 años, en diciembre de 2005, acusados de operar una red de secuestro denominada Los Zodiaco. En el Rancho Las Chinitas, en la carretera México-Cuernavaca, su captura fue realizada mediante un operativo policial televisado en directo por las mayores televisoras del país, entre ellas Televisa.

Sin embargo, el caso terminó revelándose como un montaje orquestado, entre otros, por Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación y hoy preso en Estados Unidos por sus gestiones como secretario de Seguridad Pública. Se trató de un falso operativo que recreó la detención de la pareja para beneficio de las televisoras.

Loret de Mola narró que su comparecencia de este martes consistió en 44 preguntas realizadas por Israel Vallarta a lo largo de siete horas. Afirmó que no se presentó una sola prueba o testimonio directo que lo vinculara como cómplice del montaje.

Israel Vallarta durante el operativo transmitido por Televisa en 2005 (Foto: Especial)

Al difundir la noticia, el periodista acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus personeros de atacarlo de forma sistemática y permanente con motivo del caso:

Lo han venido haciendo cada que nosotros presentamos un reportaje bien documentado, contundente: sacan “¡Cassez!”… una cosa que sucedió hace 15 años. Y hasta el presidente se trepa en el asunto y juguetea con la idea de “no lo vamos a meter a la cárcel, si no lo metieron cuando García Luna”… A ver, a ver, a ver: yo no estaba acusado en este caso, yo comparecí en calidad de testigo. Yo había dicho que yo no había sido testigo porque yo estaba en un estudio de televisión a muchos kilómetros de donde sucedieron los hechos, pero bueno, fui ahí en calidad de testigo, no en calidad de indiciado

La comparecencia del periodista ante un juez de Procesos Penales en Toluca, Estado de México, debió suceder hace siete meses, el 18 de marzo, pero se retrasó a causa de la pandemia de COVID-19, según explicó Ricardo Sayavedra, el abogado de Vallarta, a Infobae México.

Carlos Loret de Mola acusó al presidente de usar el caso para atacarlo sistemáticamente (Foto: Instagram/@carlosloret)

En diciembre de 2019, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunció públicamente por la liberación de Israel Vallarta. En 2013, cuando se desempeñó como magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sánchez Cordero votó en favor de la liberación de Cassez, quien finalmente fue absuelta. Sin embargo, a la fecha, Israel Vallarta continúa preso sin sentencia.

“Este caso es un parteaguas en la historia del sistema penal de nuestro país. Se dio evidencia de cómo la policía, que debe ser la que debe cuidar a la población, es la primera que violenta derechos humanos”, expresó la secretaria el año pasado.

