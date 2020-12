“No se permitirán abusos”: AMLO anunció oficina para apoyo a los paisanos en Palacio Nacional

Foto: Presidencia de México.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes la creación de una oficina en Palacio Nacional, que dependerá directamente de la presidencia de la República, y que coordinará toda la acción de apoyo y protección a los paisanos que regresen de Estados Unidos a México.

“Vamos a dar a conocer información para el apoyo a nuestros paisanos, héroes paisanos que vienen a visitar a su familiares en estas fechas y queremos ayudarlos, apoyarlos, protegerlos, que nos los extorciones al llegar a su patria, que se les trate como lo que son ciudadanos, héroes paisanos.

Se ha iniciado un programa de apoyo de protección a nuestros paisanos pero se va a reforzar, vamos a establecer desde el día de hoy una oficina en Palacio Nacional, dependiendo de la presidencia de la República. Me van a estar informando diariamente porque en esa oficina se va a coordinar toda la acción de apoyo a nuestros paisanos.

Para que no los maltraten, para que no los asalten, no los extorsionen, he dado instrucciones a la Guardia Nacional, para que cuando lleguen nuestros paisanos, pasen las aduanas, se les dé protección y vamos a estar pendientes”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...