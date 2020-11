Entre polémicas y escándalos: la carrera política de Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas

Samuel García Sepúlveda y Luis Donaldo Colosio Riojas contenderán por la candidatura de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León (Foto: Twitter@MovCiudadanoMX)

El partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció este fin de semana que el diputado local Luis Donaldo Colosio Riojas y el senador Samuel García Sepúlveda participarán en un proceso de elección interno para definir la candidatura a gobernador de Nuevo León.

Luego de una reunión de trabajo entre el coordinador nacional de MC, senador Clemente Castañeda; el coordinador de la Comisión Operativa Estatal, Agustín Basave Alanís; el presidente del Consejo Nacional, senador Dante Delgado; y el coordinador de la Comisión Operativa Municipal de Monterrey, diputado Horario Tijerina, se determinó a los contendientes del proceso interno.

“Movimiento Ciudadano realizará un proceso interno de selección para definir la candidatura a gobernador de Nuevo León entre los aspirantes Samuel Alejandro García Sepúlveda y Luis Donaldo Colosio Riojas”, señala el comunicado emitido en nombre del partido.

La noticia se ha vuelto viral, sobre todo por el contexto que envuelve a cada uno de estos personajes.

Luis Donaldo Colosio Riojas, originario de Magdalena de Kino, Sonora. Nació el 31 de julio de 1985 y es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en la carrera de Derecho. Asimismo, tiene estudios de maestría en derecho de la empresa.

Es un político que se ha involucrado en diversos ámbitos de la sociedad civil. Además es hijo del ex candidato presidencial en 1994 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio Murrieta, cuya muerte ha trascendido en la historia contemporánea mexicana, ya que fue asesinado en uno de sus mítines de campaña.

Luis Donaldo Colosio Riojas y Samuel García (Foto: Cuartoscuro)

Por otro lado, Samuel García es un senador de 32 años de edad, originario de Monterrey, con estudios de Derecho y Finanzas en el ITESM. Sin embargo, no es su carrera por la que es ampliamente conocido, sino por diferentes escándalos que ha protagonizado.

Uno de los más sonados fue cuando en una transmisión en vivo, a través de la red social Instagrama, García hizo a su esposa, Mariana Rodríguez, una serie de señalamientos que le hicieron ganarse los adjetivos de misógino y machista. Y es que la blogguer al parecer enseñaba más pierna, en la imagen, de lo que le parecía apropiado al político.

“Oye súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna”, ordenó el político de 32 años a Mariana.

“¿Mucha pierna? Nada más era mi rodilla”, contestó.

“¡Sube la cámara! Estás enseñando mucha pierna”, exigió de nuevo.

Samuel García reprendió a Mariana Rodríguez por enseñar "mucha pierna"

“¡Que bajes la pierna! No andes enseñando la pierna”, le vuelve a ordenar.

“¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. ¿Ya?”, contesta la influencer.

“Ya. Pues me casé contigo para mí. No para que andes enseñando”, le reprocha el senador.

“Perdón”, pidió Mariana Rodríguez.

Precisamente, entre todas las críticas que le llovieron a Samuel García, se encontró la llamada de atención de su compañero de partido, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien através de una carta expresó: “Siendo honestos, no me pareció lo que vi en el video. Por un lado por tu comentario, pero además por el impacto que este tipo de interacciones pueden llegar a tener en su relación de pareja”.

“Reflexionemos juntos, pues, sobre nuestras masculinidades (...) Pedir perdón y reconocer nuestras faltas será siempre un gran inicio. Sin embargo, más allá de pedir perdón está el conscientemente jamás conducirse así en público o privado. Es tu pareja quien, libremente te acepta; no te pertenece. Tu pareja es aliada y compañera; no subordinada. A la pareja se le respeta, se le apoya y se le impulsa; no se le limita, impone ni silencia”, concluyó el mensaje de Colosio Riojas.

Precisamente, a raíz de estos hechos, presuntamente se había originado un quiebre entre ambos políticos. Y es que en agosto pasado, días despúes del video de Samuel y su esposa, presuntamente el senador había publicado durante una madrugada una carta en la que renunciaba a su partido, Movimiento Ciudadano (MC) y denunció por corrupción y malas prácticas a Luis Donaldo Colosio Riojas.

Además, expuso como razón principal de la decisión que compañero de bancada, tuvo la intención de hacerlo caer y de lucrar con la polémica que surgió a raíz de un en vivo de Instagram donde García Sepúlveda le pedía a la influencer Marian Rodríguez, quien también es su esposa, que bajara la pierna porque se veía mucho en la cámara.

Calificó al senador como un “cobarde y oportunista” y aseguró que él también cuenta con un fuerte historial de misoginia a sus espaldas. Por otro lado, reveló que Donaldo Colosio Riojas presuntamente vendió servicios legales al congreso del estado.

“Luis Donaldo, abusando de su nombre y de su poder, logró que el homicidio del hijo de la señora Dupeyron quedara en la total impunidad. Dentro de mí, sé que en el fondo, este suceso va a perseguir la carrera política”, decía parte de la publicación.

(Foto: Facebook Samuel García)

Sin embargo, casi enseguida, Samuel García hizo público que no sabía de donde había salido dicho texto, argumentando que sus redes sociales habían sido hackeadas y que nada de lo supuestamente anunciado era cierto.

