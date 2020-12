Expertos prevén que mortalidad por COVID-19 en México disminuirá un 90% con mitad de la población vacunada

Vista de la aplicación de una vacuna. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Llegó el Plan Nacional de Vacunación de COVID-19 en México, donde si todo sale como lo indicado por las autoridades federales, la cobertura al final del 2021, será del 75% de la población de 16 años en adelante.

De acuerdo con el Grupo Técnico Asesor de vacuna COVID-19 (GTAVCOVID-19), conformado por 19 expertos, si se vacuna a la mitad de la población, se puede reducir la mortalidad por esta enfermedad hasta en un 90%.

“Con 50% de cobertura podemos reducir más del 90% de toda la mortalidad por COVID, eso es muy poderoso, es lo que a final de cuenta en la balanza pesa muchísimo. Podemos evitar una gran enorme carga de sufrimiento y muerte relativamente pronto”, señaló Sergio Bautista, director de Economía de la Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en el foro virtual “Vacunación para COVID-19: retos hacia la cobertura universal”.

Según el plan, será entre mayo y junio de 2021 cuando se alcance este 50% de cobertura.

El especialista, que también participó en el diseño de la estrategia nacional, detalló que contemplaron varios escenarios, de manera que determinaron recomendar a la Secretaría de Salud una estrategia basada en minimizar la mortalidad por COVID-19.

No obstante, explicó que cuando veían los beneficios por dar prioridad al aspecto económico, no siempre beneficiaba más en la salud de los mexicanos, por lo que al analizar los resultados decidieron que la estrategia por la que el país optó no es la ideal para la recuperación del empleo, pero sí para una disminución de mortalidad.

“Nos importa el empleo, la economía y el beneficio de la población. Si bien no es la estrategia más óptima para la recuperación del empleo, pero sobre todo tenemos un beneficio enorme en reducción de mortalidad”, aseguró.

Por su parte, Celia Alpuche, directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del mismo Instituto, advirtió sobre la posibilidad de que no estén de manera completa las 250,000 dosis iniciales de la vacuna de Pfizer.

“Tenemos que ser conscientes de a ver si llegan porque en otras partes del mundo ha pasado. En Inglaterra, por ejemplo, ofrecieron 100 millones iniciales y ahora sólo son 50 millones. En Estados Unidos está ocurriendo lo mismo. Es importante tomar en cuenta que dependemos del proveedor, esa es la realidad”, alertó durante el foro organizado por el INSP.

La también experta que fue designada por la OMS miembro del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre las vacunas COVID-19, señaló que la vacuna contra de Pfizer ha reportado eventos adversos locales, como inflamación y dolor en la zona de la aplicación, así como mialgias y febrícula; sin embargo, las consideró como reacciones leves.

Cabe recordar que según la estrategia del gobierno federal, las vacunas se irán aplicando a la población pero siguiendo un plan de prioridad. De ese modo, las etapas y lapso de tiempo del plan se dividirá de la siguiente manera:

*Primero será para los trabajadores de la salud, que se ubican en el primer frente de lucha contra COVID-19 (De diciembre de 2020 - febrero 2021)

*Luego será el personal de salud restante y personas de 60 años y más (Febrero - abril 2021)

*Posteriormente se aplicará la dosis a personas de 50 a 59 años (abril - mayo 2021)

*En la etapa cuatro se incluirá a ciudadanos de 40 a 49 años (mayo - junio 2021)

*Finalmente el resto de la población de (junio -marzo 2022)

