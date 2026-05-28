México

UNAM desarrolla kit para detectar cáncer bucal: así es como funciona

La tecnología de la UNAM ayuda a encontrar lesiones tempranas gracias a tintes especiales y fotos tomadas desde el consultorio dental

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Primer plano de la mitad inferior de un rostro mostrando boca ligeramente abierta con encías rojas e inflamadas, dientes blancos y labios secos, sobre fondo gris.
Un procedimiento desarrollado por odontólogos mexicanos acelera la identificación del cáncer oral, facilitando atención antes de que avance. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México el cáncer bucal representa entre 1% y 3% de todos los casos de cáncer en México y aunque su prevalencia puede considerarse baja, su tasa de mortalidad es elevada debido a que suele diagnosticarse en etapas tardías.

Es ahí donde radica la importancia de un kit de detección temprana del cáncer bucal investigadores de la división de posgrado de la Facultad de Odontología la Universidad de México han desarrollado para ayudar a realizar detecciones en etapas donde aún puede ser curado.

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El kit de detección para cáncer bucal desarrollado por la UNAM usa tintes químicos y fotografía digital para resaltar células con desarrollo anormal y facilitar el diagnóstico con una sensibilidad de más del 90%.

El paquete funciona como un enlace entre el consultorio dental y laboratorios de alta especialidad: los químicos colorantes reaccionan ante irregularidades visuales y ayudan a que la muestra de tejido enviada al laboratorio incluya la información necesaria para un resultado más certero.

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El procedimiento se realiza en el sillón dental donde el médico toma fotografías de la lesión con un celular y las envía a especialistas de la UNAM para una valoración preliminar que oriente los siguientes pasos.

El sistema apoya a patólogos de la UNAM que revisan a distancia las imágenes y el comportamiento del tinte para definir la urgencia de realizar el corte, de acuerdo con información publicada en la gaceta de Fundación UNAM.

El riesgo de cáncer bucal aumenta en hombres mayores, personas que consumen tabaco o alcohol con frecuencia, y en quienes portan el virus del papiloma humano (VPH).

En particular, el medio indica que el kit utiliza azul de toluidina y que esta herramienta permite una detección rápida con sensibilidad superior a 90% para identificar carcinomas escamosos.

KIT cáncer bucal unam
El método permite fotografiar lesiones sospechosas y enviarlas a especialistas para lograr diagnósticos más precisos y oportunos. (Fundanción UNAM)

Los principales síntomas del cáncer bucal

Los síntomas más comunes del cáncer bucal incluyen:

  • Úlceras o llagas en la boca que no sanan después de dos semanas.
  • Manchas blancas, rojas o mezcladas en las encías, lengua, amígdalas o el revestimiento de la boca.
  • Bultos, engrosamientos o áreas ásperas en labios, encías o dentro de la boca.
  • Dolor persistente en la boca, garganta o al tragar.
  • Dificultad para masticar, tragar o mover la lengua o la mandíbula.
  • Entumecimiento o pérdida de sensibilidad en cualquier parte de la boca.
  • Cambios en la voz o dolor de garganta persistente.
  • Pérdida de peso inexplicada y mal aliento constante.
  • Dientes flojos o dolor alrededor de una muela sin causa aparente.
Primer plano de una boca con dientes y encías. Se observa una encía inflamada y rojiza alrededor de un diente, y un crecimiento tumoral blanquecino e irregular en la encía posterior.
Manifestaciones de cáncer bucal, incluyendo una lesión rojiza en la encía y un crecimiento tumoral notable, son visibles en un paciente dominicano, destacando la importancia del diagnóstico temprano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos síntomas pueden deberse a otras causas menos graves, pero si persisten por más de dos semanas, es recomendable acudir a un dentista o médico para una revisión.

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