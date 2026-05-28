México

Autoridades dan revés al cierre del Tren Ligero CDMX: reprogramarán obras para continuar con el servicio en Tasqueña

Los recorridos completos seguirán disponibles en toda la línea y los pasajeros no tendrán que modificar sus trayectos habituales

Guardar
Google icon
El Gobierno de la Ciudad de México canceló las obras pendientes que se realizarían en las instalaciones del Tren Ligero, 24 horas después del anuncio el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) echó atrás las intervenciones que realizarían a finales de este mes (X/@STECDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México suspendió las obras pendientes a realizar en el Tren Ligero para evitar afectaciones al servicio. Las labores de modernización, que originalmente estaban previstas para finales de mayo y principios de junio, quedaron reprogramadas hasta nuevo aviso, esto con el fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio de transporte público para los usuarios.

Fue apenas el martes 26 de mayo cuando el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México informó que realizarían obras de ampliación en la terminal Tasqueña para la colocación de un juego de cambio de vía. Pero, casi 24 horas después del anuncio, las autoridades pospusieron los trabajos

PUBLICIDAD

La suspensión de las obras en el Tren Ligero obedece a la necesidad de evitar interrupciones o limitaciones en el servicio diario. Por ahora, no hay una nueva fecha para la reanudación; el Gobierno capitalino informará oportunamente el calendario actualizado en cuanto existan condiciones que aseguren que estos trabajos no impactarán a quienes dependen de este transporte.

Autoridades dan revés al cierre del Tren Ligero CDMX: reprogramarán obras (REUTERS/Henry Romero)
Autoridades dan revés al cierre del Tren Ligero CDMX: reprogramarán obras (REUTERS/Henry Romero)

Razones para suspender las obras en el Tren Ligero

La decisión de posponer las intervenciones responde a la intención de garantizar que miles de pasajeros puedan seguir usando el sistema sin contratiempos. Entre los trabajos previstos estaba la instalación de un juego de cambio de vía en la terminal Tasqueña, además de ajustes a la catenaria, con la intención de permitir que los trenes entren y salgan simultáneamente en esa estación.

PUBLICIDAD

Autoridades del STE señalaron que realizar estas obras habría significado limitar temporalmente el servicio y requerir la implementación de medidas alternas, como servicios de apoyo con camiones en el corredor afectado. La evaluación del impacto condujo a la determinación de pausar temporalmente los trabajos y priorizar la operación sin alteraciones para los usuarios.

Tren ligero blanco con detalles morados detenido en una estación a cielo abierto, con vías, andén, árboles y vehículos en la calle adyacente
Autoridades del STE señalaron que realizar estas obras habría significado limitar temporalmente el servicio (X/ @STECDMX)

Nuevo calendario y alternativas para los usuarios

Las labores de modernización se habían programado inicialmente para el periodo del 28 de mayo al 3 de junio, durante el cual el Tren Ligero operaría únicamente entre las estaciones Xochimilco y Ciudad Jardín. En ese intervalo se planeaba ofrecer servicios de apoyo respetando los horarios habituales: lunes a viernes de 5:00 a 23:00 horas, sábados de 6:00 a 23:30 horas y domingos de 7:00 a 23:30 horas.

Durante esta suspensión temporal, se había indicado que los pasajeros debían descender en Calzada de Tlalpan, frente a Ciudad Jardín, y abordar los camiones de la RTP en el andén E de la terminal Tasqueña o en Las Torres. Sin embargo, con la reprogramación, todas estas medidas quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

Actualmente, los usuarios pueden hacer uso de la línea completa del sistema en su recorrido habitual (  REUTERS/Henry Romero)
Actualmente, los usuarios pueden hacer uso de la línea completa del sistema en su recorrido habitual (  REUTERS/Henry Romero)

Actualmente, los usuarios pueden hacer uso de la línea completa del sistema en su recorrido habitual, sin necesidad de modificar trayectos ni considerar rutas alternativas. El Gobierno CDMX reitera que avisará con anticipación cualquier cambio o actualización en el calendario de los trabajos de modernización.

Temas Relacionados

Tren LigeroCDMXTasqueñaTren Ligero CDMXTren El Ajolotemexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mario Delgado se presenta en el Canal Once para proponer mesa de diálogo con estudiantes del IPN

La administración envió representantes de Educación y Gobernación a las inmediaciones de la emisora

Mario Delgado se presenta en el Canal Once para proponer mesa de diálogo con estudiantes del IPN

Las 5 bebidas con más cafeína que te brindan energía al despertar y no son café

Descubre cómo variar tu rutina matutina con opciones naturales que aportan vitalidad gracias a la cafeína de fuentes distintas al café

Las 5 bebidas con más cafeína que te brindan energía al despertar y no son café

Olga Sánchez Cordero apoya reforma al Poder Judicial, pero bajo ciertas condiciones

El planteamiento de la legisladora busca posponer el proceso de elección, reorganizar la Suprema Corte y proteger los derechos laborales de jueces

Olga Sánchez Cordero apoya reforma al Poder Judicial, pero bajo ciertas condiciones

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

Pasajeros de la Línea 3 del Cablebús quedan suspendidos por corte de energía y se ofrece servicio provisional

El incidente en este sistema de transporte eléctrico ocurrió poco antes de las 19:00

Pasajeros de la Línea 3 del Cablebús quedan suspendidos por corte de energía y se ofrece servicio provisional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Buscan en EEUU generar ley para combatir huachicol del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Oaxaca se refuerza para el combate al narco y delitos de alto impacto: anuncia al grupo de Operaciones Especiales

El Chapo insiste con otras cartas a EEUU: invoca su frágil salud y niega daño al pueblo estadounidense

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

ENTRETENIMIENTO

‘El Guana’ exhibe humillaciones y maltrato de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “Ofender al equipo y gritar”

‘El Guana’ exhibe humillaciones y maltrato de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “Ofender al equipo y gritar”

¿Se viene sucesora de Fátima Bosch? Miss Universo México tendrá nueva reina: fechas horarios y dónde ver el concurso

Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

¿La guerra contra los narcocorridos podría empujar a grupos hacia fiestas del narco?

Raphael anuncia nuevo proyecto en honor a México: “Tengo algunas ideas”

DEPORTES

Esta es la lista de 26 jugadores de Sudáfrica que llegarán al Mundial 2026 para enfrentar a México en el partido inaugural

Esta es la lista de 26 jugadores de Sudáfrica que llegarán al Mundial 2026 para enfrentar a México en el partido inaugural

David Faitelson asegura que Julio Ibáñez estará con TUDN en el Mundial 2026 y aclara porqué guardó silencio sobre el caso

Hugo Sánchez se opone al nombre del Estadio Ciudad de México: “lo seguiré llamando Azteca”

Santiago Giménez estaría en la mira del Tottenham

El Estadio Ciudad de México ya luce logo de la FIFA e imagen oficial para el Mundial 2026