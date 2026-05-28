Autoridades dan revés al cierre del Tren Ligero CDMX: reprogramarán obras para continuar con el servicio en Tasqueña

El Gobierno de la Ciudad de México canceló las obras pendientes que se realizarían en las instalaciones del Tren Ligero, 24 horas después del anuncio el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) echó atrás las intervenciones que realizarían a finales de este mes (X/@STECDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México suspendió las obras pendientes a realizar en el Tren Ligero para evitar afectaciones al servicio. Las labores de modernización, que originalmente estaban previstas para finales de mayo y principios de junio, quedaron reprogramadas hasta nuevo aviso, esto con el fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio de transporte público para los usuarios.

Fue apenas el martes 26 de mayo cuando el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México informó que realizarían obras de ampliación en la terminal Tasqueña para la colocación de un juego de cambio de vía. Pero, casi 24 horas después del anuncio, las autoridades pospusieron los trabajos

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La suspensión de las obras en el Tren Ligero obedece a la necesidad de evitar interrupciones o limitaciones en el servicio diario. Por ahora, no hay una nueva fecha para la reanudación; el Gobierno capitalino informará oportunamente el calendario actualizado en cuanto existan condiciones que aseguren que estos trabajos no impactarán a quienes dependen de este transporte.

Autoridades dan revés al cierre del Tren Ligero CDMX: reprogramarán obras (REUTERS/Henry Romero)

Razones para suspender las obras en el Tren Ligero

La decisión de posponer las intervenciones responde a la intención de garantizar que miles de pasajeros puedan seguir usando el sistema sin contratiempos. Entre los trabajos previstos estaba la instalación de un juego de cambio de vía en la terminal Tasqueña, además de ajustes a la catenaria, con la intención de permitir que los trenes entren y salgan simultáneamente en esa estación.

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Autoridades del STE señalaron que realizar estas obras habría significado limitar temporalmente el servicio y requerir la implementación de medidas alternas, como servicios de apoyo con camiones en el corredor afectado. La evaluación del impacto condujo a la determinación de pausar temporalmente los trabajos y priorizar la operación sin alteraciones para los usuarios.

Autoridades del STE señalaron que realizar estas obras habría significado limitar temporalmente el servicio (X/ @STECDMX)

Nuevo calendario y alternativas para los usuarios

Las labores de modernización se habían programado inicialmente para el periodo del 28 de mayo al 3 de junio, durante el cual el Tren Ligero operaría únicamente entre las estaciones Xochimilco y Ciudad Jardín. En ese intervalo se planeaba ofrecer servicios de apoyo respetando los horarios habituales: lunes a viernes de 5:00 a 23:00 horas, sábados de 6:00 a 23:30 horas y domingos de 7:00 a 23:30 horas.

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Durante esta suspensión temporal, se había indicado que los pasajeros debían descender en Calzada de Tlalpan, frente a Ciudad Jardín, y abordar los camiones de la RTP en el andén E de la terminal Tasqueña o en Las Torres. Sin embargo, con la reprogramación, todas estas medidas quedan suspendidas hasta nuevo aviso.

Actualmente, los usuarios pueden hacer uso de la línea completa del sistema en su recorrido habitual ( REUTERS/Henry Romero)

Actualmente, los usuarios pueden hacer uso de la línea completa del sistema en su recorrido habitual, sin necesidad de modificar trayectos ni considerar rutas alternativas. El Gobierno CDMX reitera que avisará con anticipación cualquier cambio o actualización en el calendario de los trabajos de modernización.

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