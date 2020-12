¿Dónde será aplicada?, ¿Se podrá comprar?: todo lo que debes saber sobre la vacuna contra COVID-19 en México

La jornada de vacunación en México está próxima a iniciar (Foto: EFE/Etienne Laurent/Archivo)

Los meses de confinamiento han fijado una meta: vacunarse contra el COVD-19. Ahora que empezó la cuenta regresiva para que las dosis lleguen a México e inicie la jornada de vacunación han surgido muchas preguntas como: ¿quién la recibirá primero?, ¿dónde será aplicada?, ¿se podrá comprar?, entre otras interrogantes.

Por ello, hemos reunido la información más relevante y referente a la vacuna que inmuniza contra el virus SARS CoV-2 que está a unos días de llegar al país.

¿Qué vacuna será aplicada?

De entre los ensayos clínicos que han tenido farmaceúticas como CanSino, Johnson & Johnson y AstraZeneca en conjunto con la universidad de Oxford, la de Pfizer y BioNTech ha sido la primera en mostrar resultados positivos en su última etapa de desarrollo.

Al ser la más adelantada, ha estado sometida a los análisis de calidad y seguridad antes que ninguna otra para que las autoridades permitan su uso masivo en la población.

Tras haber pasado las pruebas de la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) en Estados Unidos, la confiabilidad de estas dosis aumentó. En México solo falta la aprobación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), no obstante, es un hecho que esta vacuna será la primera en suministrar a la población.

Un frasco con la vacuna COVID-19 de Pfizer/BioNTech COVID-19 antes de ser administrada (Foto: Pool vía REUTERS)

¿Cuándo llegará a México?

De acuerdo con lo que dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, durante una entrevista con Joaquín López Dóriga, en el contrato que firmó México con la farmacéutica se estableció que las dosis llegarán este viernes 11 de diciembre y “comenzarán a aplicarse tan pronto nos lleguen”.

“En cuanto nosotros las recibamos, se procesará la inspección de los lotes, se liberarán y se empezarán a utilizar”, detalló.

¿Cuándo se empezará a aplicar?

Cómo señaló el subsecretario López-Gatell, la jornada de vacunación arrancará poco después de que las dosis arriben a México y pasen los requerimientos de calidad establecidos.

Aunque aún no hay un día establecido, se estima que inicie en la tercera semana de diciembre. Asimismo las autoridades pronostican que la aplicación sea durante todo el 2021 y parte del 2022.

Imagen de archivo referencial de una jeringa médica antes de un ensayo en humanos de la vacuna contra el COVID-19 (Foto: REUTERS/Siphiwe Sibeko/Archivo)

¿Quiénes la recibirán primero?

- Primero será para los trabajadores de la salud, que se ubican en el primer frente de lucha contra COVID-19 (De diciembre de 2020 - febrero 2021).

- Luego será el personal de salud restante y personas de 60 años y más (Febrero - abril 2021).

- Posteriormente se aplicará la dosis a personas de 50 a 59 años (abril - mayo 2021).

- En la etapa cuatro se incluirá a ciudadanos de 40 a 49 años (De mayo - junio 2021).

- Finalmente el resto de la población de (junio -marzo 2022).

¿Dónde será aplicada?

Por el momento, las autoridades han señalado que la Ciudad de México (194,000 dosis) y Coahuila (56,000 dosis) serán los primeros estados en recibir vacunas. Cabe recordar que han aclarado que el cuerpo militar resguardará y ayudará en la distribución y aplicación de las mismas.

Tomando en cuenta lo anterior, la Sedena pondrá en la capital puntos de vacunación en: el 23vo Batallón de la Guardia Nacional en Chivatito; en el 81vo Batallón de Infantería en Tlalpan; en el Hospital Militar de Zona (H.M.Z) Campo Militar 1-A y el H.M.Z. El Vergel Iztapalapa.

Ciudad de México y Coahuila serán los primeros estados en donde se administrarán las vacunas (Foto: REUTERS/Carlos Jasso/Archivo)

Por otro lado, en Coahuila será en los siguientes puntos: Campo Militar No. 6-A, en Saltillo; Campo Mil. No. 6-B, Torreón; Campo Mil. No. 6-G, Cd. Frontera y Campo Mil. No. 6-H, en Piedras Negras.

Asimismo, la Secretaría de Marina (Semar) aplicará la vacuna en la Ciudad de México en Polígono de Tepetlapa, Alcaldía Coyoacán, en el Batallón de Infantería de Marina No. 24 de la Alcaldía, Venustiano Carranza.

Por su parte, la Secretaría de Salud (SSa) instalará módulos de vacunación en la CDMX en: el Hospital Dr. Manuel Escontria, en el Hospital Dr. José María Rodríguez, Hospital Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Hospital Dr. Guillermo Román y Carrillo. y en el Hospital Dr. José Castro Villagrana.

Las inyecciones se harán en un horario de lunes a domingo, a partir de las 08:00 de la mañana.

En cada uno de los espacios programados estará presente un del Sistema de Salud que recibe el producto por parte de la farmacéutica; un encargado del Sistema de Salud para la recepción del personal a ser vacunado; un área de registro inicial con un capturista; una célula de vacunación con dos integrantes de personal de enfermería y un capturista, además de una ambulancia urbana con personal.

Vista de dos ampollas iguales con muestras de la vacuna contra la Covid-19 (Foto: EFE/Antonio Lacerda/Archivo)

De tal modo, se ha informado que Pfizer, hará entrega de las vacunas en los sitios ya establecidos donde se aplicará la vacuna, ahí estarán presentes las fuerzas armadas para garantizar la seguridad en la recepción, traslado, almacenamiento, distribución y aplicación.

¿Podrá comprarse en hospitales y centros de salud privados?

No, por el momento las dosis que México adquirirá serán a través de acuerdos que ha tenido el gobierno federal (o estatal) con las farmacéuticas. Dichas dosis han sido acordadas de acuerdo al nivel de producción, debido a la demanda mundial de la vacuna.

Aunque no está prohibido que particulares la adquieran, las compras que se han hecho hasta el momento son a nivel federal. Además, el plan de vacunación establece que serán gratuitas para todos y todas las mexicanas.

En el primer lote de vacunas, llegarán 250,000 dosis, las cuales servirán para inmunizar a 125,000 mexicanos, principalmente a personal médico, ya que se requieren dos dosis por persona.

Esta campaña de vacunación, será la más grande ocurrida en la historia del país. Para llevar la vacuna contra el coronavirus al mayor número de personas, el Gobierno mexicano establecerá un plan de comunicación que buscará resaltar “la importancia en su aplicación, los beneficios, los grupos prioritarios para la aplicación y la disponibilidad de la vacuna contra la COVID-19”.

