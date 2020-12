Metro de la CDMX contra COVID-19: así funciona el sistema de códigos QR para alertar sobre contagios

A partir de este miércoles 9 de diciembre, el Metro contará con códigos QR para evitar la cadena de contagios por coronavirus (Foto: Twitter@MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México comenzó este miércoles la primera etapa del código QR en sus instalaciones. El tramo donde se instalarán será la línea 2, que va de Cuatro Caminos a Taxqueña.

Esta medida tiene como finalidad romper con la cadena de contagios por el virus SARS-CoV-2 por medio de un registro y notificaciones enviadas a los usuarios por mensaje de texto. Su uso es sencillo, y el Metro anunció que funcionará de la siguiente manera:

1.- Al ingresar a una estación, hay que abrir la cámara de tu teléfono inteligente para escanear el código QR.

2.- Posteriormente se presentará un formulario, el cual debe ser llenado con el número telefónico.

3.- Al final, sólo hay que presionar el botón “Enviar” para estar registrado y recibir notificaciones en caso de haber estado cerca de una persona contagiada.

4.- Si no cuentas con un teléfono con la capacidad de leer códigos QR, podrás enviar un mensaje de texto, sin costo, al 51515, donde deberás escribir el folio que aparece a un lado de los códigos.

El orden de implementación de los códigos QR en las líneas del metro será 3, 1, 9, A, B, 8, 12, 7, 5, 6 y 4 (Foto: Twitter@MetroCDMX)

La línea azul contará, en primera instancia, con códigos QR en los vagones de 21 de los 46 trenes que circulan en ella. Más adelante, se integrará esta medida en los andenes de las 24 estaciones.

Una vez finalizada la colocación en la Línea 2, se continuará con la implementación en todo el circuito del Metro en este orden: 3, 1, 9, A, B, 8, 12, 7, 5, 6 y 4. Autoridades del STC argumentaron que se hará de esta manera debido a la extensión y afluencia registrada durante las últimas semanas en cada una de ellas.

Se planea incorporar 14,464 plantillas de códigos QR en todo el Sistema del Metro. Cuatro estarán en cada uno de los 1,226 vagones correspondientes a los 377 trenes en circulación. Además, se pegarán ocho imágenes con códigos QR en ambas direcciones de los andenes de las 195 estaciones.

Esta medida se realizará en la Red de Movilidad Integrada de la CDMX, conformada por Metro, Metrobús, RTP, Tren Ligero, Cablebús, entre otros (Foto: Twitter@MetroCDMX)

También se informó que esta medida se realizará en la Red de Movilidad Integrada de la CDMX, conformada por Metro, Metrobús, RTP, Tren Ligero, Cablebús, entre otros. Es parte del conjunto de acciones, que el Gobierno capitalino ha puesto en marcha en el marco de la contingencia sanitaria.

Autoridades del Metro exhortaron a los usuarios a hacer uso de este programa para evitar una mayor propagación de la COVID-19. Asimismo, hicieron un llamado a no bajar la guardia y evitar salir de casa si no es necesario. En caso de hacerlo, intensificar las medidas de prevención como el uso de cubrebocas y careta, lavado frecuente de manos y el uso de gel antibacterial, además de evitar hablar, cantar, gritar y no ingerir alimentos dentro del transporte público.

Cabe recordar que esta medida de códigos QR se anunció desde el pasado 13 de noviembre, pero dio inicio el 24 del mismo mes, cuando el sistema para la identificación de contagios comenzó en espacios cerrados.

El programa de los códigos QR en la Ciudad de México comenzó el pasado 24 de noviembre en establecimientos cerrados (Foto: Henry Romero/Reuters)

Posteriormente, a principios del mes de diciembre, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se extendería al transporte público, con una primera fase en el Metro, Metrobús, Trolebús y RTP; y una segunda etapa para el transporte concesionado (autobuses y taxis).

Dicha medida no es obligatoria, y se permitirá subir a cualquier usuario aunque no realicen el registro. Sin embargo, se reiteró que la participación es muy importante, pues con ella será más sencillo prevenir cadenas de contagios.

“No es obligatorio, no es que no se va a dejar subir a alguien si no tienen teléfono celular, pero sí se va a colocar en un lugar y recuerden que es para beneficio de los que usan el transporte público, de esta manera van a poder saber en algún momento, a través de su propio teléfono celular, si es que estuvieron en contacto con alguien positivo”, señaló la mandataria.

