Sin cubrebocas ni sana distancia: cómo un festival en Tulum pudo convertirse en un foco de contagios de COVID-19

Entre el 11 y el 15 de noviembre, mientras los hospitales estaban atiborrados de pacientes de Covid-19, se celebró el festival de música y arte “Art With Me” en el famoso destino turístico del caribe mexicano, Tulum. Este evento buscó emular el ambiente de espontaneidad artística y autodescubrimiento que ofrecen otros festivales mundialmente famosos, como “El Hombre en Llamas” (Burning Man) que se celebra en el desierto de Nevada, Estados Unidos. El festival internacional resultó en decenas de miles de contagios del nuevo virus.

Los organizadores describieron al evento como “un festival volcado a hacia la comunidad que combina arte, música, talleres y experiencias culturales y de bienestar hacia un viaje de cinco días y cuatro noches que inspira el cambio”. El autoproclamado objetivo consistió en “preservar el ambiente natural y ser anfitriones del desarrollo artístico a través de una práctica consciente y sustentable”.

Los boletos del festival “Art With Me” tenían un costo de $350 dólares, aproximadamente $6964.23 pesos mexicanos. Acudieron miles de extranjeros de todas partes del mundo.

A pesar de que en la página web del evento se presentó una lista de recomendaciones para evitar los contagios del nuevo virus, algunas personas que acudieron al evento informaron al The Daily Beast, un periódico norteamericano, que prácticamente nadie utilizaba cubrebocas ni practicó la sana distancia en el festival.

Durante el día se realizaban talleres y actividades relacionadas con el arte y el bienestar físico y psicológico de los participan es; sin embargo, durante la noche el evento se transformó en un concierto de música electrónica masivo, con miles de personas bailando sin cubrebocas y sin distancia entre ellos.

Quienes organizaron el evento no pidieron a quienes atendieron ningún tipo de examen médico que comprobara que no padecían de Covid-19. Alegaron que no hay suficientes pruebas de PCR en la región, por lo cual esta opción no era viable.

Antonio Romero, administrador del Hospital de Tulum comentó al ya mencionado medio norteamericano que han tratado a múltiples personas que atendieron al evento, la gran mayoría de origen chileno, argentino y de otros países latinoamericanos.

La mayoría de los participantes de “Art With Me” procedían de otros países y viajaron en avión en los días siguientes, por lo que las consecuencias de los contagios de este festival llegaron a muchas partes del mundo. Eleonora Walzack es la fundadora de Checkmate Healt Strategies, una compañía privada dedicada a hacer pruebas de Covid-19 y atender a personas que padecen de esta enfermedad en las ciudades Miami y Nueva York, en Estados Unidos. Ella aseguró a “The Daily Beast” que entre el 60 y 70% de sus clientes que han dado positivo atendieron al festival o estuvieron en contacto directo con alguien que lo hizo.

La falta de precauciones contra el contagio del coronavirus no es una negligencia exclusiva de quienes organizaron y participaron en este festival. Muchos de los eventos para turistas, tanto mexicanos como extranjeros, de Tulum carecen de cualquier tipo de medida de contención de la pandemia.

En México hay más de un millón de contagiados y 100 mil fallecidos por el nuevo virus; sin embargo, los vacacionistas de algunos de los destinos turísticos más populares del país viven unas estadías repletas de fiestas y actividades de muy alto riesgo de contagio. Las consecuencias de estas prácticas irresponsables se pueden ver en los hospitales de México y de muchas otras latitudes.

