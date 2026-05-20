México

Estados Unidos sanciona a más de una docena de mexicanos relacionadas con el tráfico de fentanilo para el Cártel de Sinaloa

La red también estaría colaborando con la organización criminal en el lavado de dinero

Guardar
Google icon
Seis siluetas de personas observan una pila de píldoras azules sobre billetes de dólar, con el texto "CÁRTEL DE SINALOA" arriba, todo en un tono rojizo oscuro.
Los implicados estarían colaborando con el cártel en distintas actividades relacionadas con el tráfico de drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a más de una docena de mexicanos que formarían parte de una red criminal involucrada en el tráfico de fentanilo y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

*Información en desarrollo...

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaLos ChapitosEstados Unidossancionadoslavado de dinerotráfico de fentanilomexicanosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Registro de celular con CURP: qué pasa si mi línea está a nombre de un familiar o conocido

Al no actualizar la titularidad podrías quedarte incomunicado y solo disponer de llamadas de emergencia

Registro de celular con CURP: qué pasa si mi línea está a nombre de un familiar o conocido

Baja la violencia pero persiste el miedo en México, según estudio

A pesar de que México registró en 2025 su mayor avance en materia de paz en una década, la percepción de inseguridad aumentó en la mayoría de los estados

Baja la violencia pero persiste el miedo en México, según estudio

Charly Moreno comparte desgarrador mensaje sobre Daniel Bisogno: “Tu partida se nota”

‘El Muñeco’ y ex conductor de ‘Ventaneando’ hubiera cumplido 53 años de edad el pasado martes 19 de febrero y su presunta última pareja lo recordó

Charly Moreno comparte desgarrador mensaje sobre Daniel Bisogno: “Tu partida se nota”

La gasolina en México está en riesgo: lo que revela el WSJ sobre la peor crisis energética

The Wall Street Journal revela por qué México, siendo productor de petróleo, es uno de los países más vulnerables ante la mayor crisis petrolera de la historia moderna

La gasolina en México está en riesgo: lo que revela el WSJ sobre la peor crisis energética

Estos son los increíbles números que tiene Iván Alonso desde que llegó a Cruz Azul

El uruguayo llegó para el Clausura 2024 con el objetivo de cimentar un proyecto deportivo que restaurara el protagonismo de la institución cementera

Estos son los increíbles números que tiene Iván Alonso desde que llegó a Cruz Azul
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos a ex alcalde de Soconusco, Veracruz: lo reportan grave

Atacan a balazos a ex alcalde de Soconusco, Veracruz: lo reportan grave

Arrestan por extorsión al presidente municipal de Atlatlahuacan y al exedil de Yecapixtla en Morelos: van por el de Cuautla

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de mayo: Operación Enjambre en Morelos deja dos ediles detenidos

El costo de una crisis: ¿Cuánto pagó al día un mexicano por la violencia en 2025?

De la caída de Audias Flores a la de ‘El Chipo’: los cinco golpes a la célula de ‘El Jardinero’ del CJNG en menos de un mes

ENTRETENIMIENTO

‘Solo Las Más 2’: conoce al elenco completo de dragas que de la mano de Galilea Montijo buscarán 1 millón de pesos

‘Solo Las Más 2’: conoce al elenco completo de dragas que de la mano de Galilea Montijo buscarán 1 millón de pesos

Regresarán cápsulas de Montserrat Oliver para el Mundial 2026 tras no haber sido invitada en Qatar 2022 por Televisa

Montserrat Oliver agradece apoyo para Yolanda Andrade tras recaída en su salud: “Hoy no está bien”

Disculpas de Arcángel por comentarios sobre la conquista no frenan llamado a boicot en México

“Sueño Mexicano”: cuándo y dónde ver los cortometrajes que visibilizan la vida y de trabajadores en México

DEPORTES

Estos son los increíbles números que tiene Iván Alonso desde que llegó a Cruz Azul

Estos son los increíbles números que tiene Iván Alonso desde que llegó a Cruz Azul

Quién es Fernando Vargas, periodista asaltado con violencia durante un enlace en televisión

¿José Ramón Fernández perdonó a Faitelson? Esto respondió el periodista ante los rumores

Regresarán cápsulas de Montserrat Oliver para el Mundial 2026 tras no haber sido invitada en Qatar 2022 por Televisa

Mundial 2026: ellos son los futbolistas que tendrán su ‘último baile’