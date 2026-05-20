Estados Unidos sanciona a más de una docena de mexicanos relacionadas con el tráfico de fentanilo para el Cártel de Sinaloa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros ( OFAC ), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a más de una docena de mexicanos que formarían parte de una red criminal involucrada en el tráfico de fentanilo y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa .

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