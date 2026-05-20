Charly Moreno comparte desgarrador mensaje sobre Daniel Bisogno: “Tu partida se nota”

‘El Muñeco’ y ex conductor de ‘Ventaneando’ hubiera cumplido 53 años de edad el apsado martes 19 de febrero

La ausencia de Daniel Bisogno en su cumpleaños número 53 se siente en cada rincón de quienes compartieron sus últimos años.

Así lo expresa Charly Moreno, su supuesta última pareja, a través de un mensaje en Instagram: “En momentos donde antes estabas y ahora hay silencio”. La despedida de Bisogno, conductor de Ventaneando, dejó un vacío en su círculo cercano, especialmente en Moreno, quien mantiene el recuerdo del presentador con dedicatorias públicas y presencia en la familia.

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“Tu partida se nota en todo”: el mensaje de Charly Moreno

El 19 de mayo, día en que Daniel Bisogno habría cumplido 53 años, Charly Moreno publicó en Instagram: “Hay días en los que esa ausencia pesa más, y otros en los que simplemente la acepto. Hoy es uno de esos días en los que, aún con el dolor, pude agradecer todo lo que fuiste mientras estuviste. Feliz cumpleaños Daniel Bisogno”.

La fecha resalta entre los seguidores del conductor, quienes reconocen la cercanía y las muestras de afecto que Moreno compartió en los últimos meses.

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Charly Moreno presunto novio de Daniel Bisogno comparte FOTO inédita con el conductor tras su muerte y le dedica una canción (Foto: Instagram/@charlymorenog)

Tras la muerte de Bisogno el 20 de febrero de 2025, Moreno publicó fotos inéditas y mensajes en los que reafirma el vínculo que mantuvo con el conductor. En los días clave, como aniversarios y cumpleaños, destaca la presencia constante de Charly en la memoria del entorno del presentador.

Un vínculo discreto pero confirmado por la familia

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente su relación sentimental, la familia de Daniel Bisogno validó la cercanía entre ambos. Alex Bisogno, hermano del conductor, declaró ante medios que Charly era considerado formalmente “parte de la familia”.

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La integración de Moreno al círculo íntimo fue progresiva y clara: convivía directamente con la hija del conductor, Micaela, y participaba en reuniones familiares.

La presencia de Moreno en la vida de Bisogno se intensificó a partir de 2023, cuando comenzó a ser visto en eventos y espacios privados con el conductor. Aunque en un inicio se manejó que Moreno gestionaba la imagen de Bisogno en redes sociales, la familiaridad y las constantes apariciones juntos confirmaron el romance ante allegados y seguidores.

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Apoyo durante la crisis de salud y el escrutinio público

Durante los problemas hepáticos que afectaron a Bisogno en 2023 y 2024, Moreno se convirtió en un pilar de apoyo. Estuvo presente en hospitalizaciones, acompañó en terapias y enfrentó junto al conductor los momentos críticos de su salud. La relación no estuvo exenta de polémica: en programas de espectáculos y redes sociales, Moreno recibió críticas por supuestos descuidos o por salir de fiesta mientras Bisogno estaba hospitalizado.

¿Quién es Charly Moreno, el adicional de Daniel Bisogno? (Foto: Facebook)

Respecto a la despedida, Charly Moreno aclaró que no pudo ingresar a terapia intensiva para acompañar a Bisogno en sus últimos momentos. Explicó que esperó fuera del hospital con la esperanza de una recuperación, pero las restricciones médicas lo mantuvieron alejado en las horas finales.

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Sin herencia ni beneficios económicos

Tras el fallecimiento, surgieron rumores sobre la posible herencia de bienes materiales a favor de Charly Moreno. El propio influencer desmintió estas versiones: “No recibí ningún departamento ni beneficio económico. Todo el patrimonio fue destinado a la hija de Daniel y al bienestar de sus padres, como él quería”. Esta declaración busca frenar especulaciones y reafirma que la relación se sostuvo en lo afectivo.

El entorno de Daniel Bisogno mantiene lazos con Charly Moreno, quien sigue presente en fechas importantes y actos de homenaje. La familia ha reiterado el lugar que ocupa Moreno en su círculo, alejando versiones de conflicto o disputa por bienes.

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El recuerdo y las fechas que marcan el duelo

A diferencia de otras relaciones atribuidas a Daniel Bisogno en el pasado, la integración de Charly Moreno fue pública y reconocida por el entorno más cercano. Moreno continúa publicando mensajes y fotos en fechas significativas. El mensaje del cumpleaños 53 del conductor, con la frase “hay silencio”, sintetiza el duelo de quienes acompañaron al presentador en sus últimos años.