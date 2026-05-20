México

Charly Moreno comparte desgarrador mensaje sobre Daniel Bisogno: “Tu partida se nota”

‘El Muñeco’ y ex conductor de ‘Ventaneando’ hubiera cumplido 53 años de edad el pasado martes 19 de febrero y su presunta última pareja lo recordó

Guardar
Google icon

‘El Muñeco’ y ex conductor de ‘Ventaneando’ hubiera cumplido 53 años de edad el apsado martes 19 de febrero

La ausencia de Daniel Bisogno en su cumpleaños número 53 se siente en cada rincón de quienes compartieron sus últimos años.

Así lo expresa Charly Moreno, su supuesta última pareja, a través de un mensaje en Instagram: “En momentos donde antes estabas y ahora hay silencio”. La despedida de Bisogno, conductor de Ventaneando, dejó un vacío en su círculo cercano, especialmente en Moreno, quien mantiene el recuerdo del presentador con dedicatorias públicas y presencia en la familia.

PUBLICIDAD

“Tu partida se nota en todo”: el mensaje de Charly Moreno

El 19 de mayo, día en que Daniel Bisogno habría cumplido 53 años, Charly Moreno publicó en Instagram: “Hay días en los que esa ausencia pesa más, y otros en los que simplemente la acepto. Hoy es uno de esos días en los que, aún con el dolor, pude agradecer todo lo que fuiste mientras estuviste. Feliz cumpleaños Daniel Bisogno”.

La fecha resalta entre los seguidores del conductor, quienes reconocen la cercanía y las muestras de afecto que Moreno compartió en los últimos meses.

PUBLICIDAD

Charly Moreno presunto novio de Daniel Bisogno comparte FOTO inédita con el conductor tras su muerte y le dedica una canción (Foto: Instagram/@charlymorenog)
Charly Moreno presunto novio de Daniel Bisogno comparte FOTO inédita con el conductor tras su muerte y le dedica una canción (Foto: Instagram/@charlymorenog)

Tras la muerte de Bisogno el 20 de febrero de 2025, Moreno publicó fotos inéditas y mensajes en los que reafirma el vínculo que mantuvo con el conductor. En los días clave, como aniversarios y cumpleaños, destaca la presencia constante de Charly en la memoria del entorno del presentador.

Un vínculo discreto pero confirmado por la familia

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente su relación sentimental, la familia de Daniel Bisogno validó la cercanía entre ambos. Alex Bisogno, hermano del conductor, declaró ante medios que Charly era considerado formalmente “parte de la familia”.

La integración de Moreno al círculo íntimo fue progresiva y clara: convivía directamente con la hija del conductor, Micaela, y participaba en reuniones familiares.

La presencia de Moreno en la vida de Bisogno se intensificó a partir de 2023, cuando comenzó a ser visto en eventos y espacios privados con el conductor. Aunque en un inicio se manejó que Moreno gestionaba la imagen de Bisogno en redes sociales, la familiaridad y las constantes apariciones juntos confirmaron el romance ante allegados y seguidores.

Apoyo durante la crisis de salud y el escrutinio público

Durante los problemas hepáticos que afectaron a Bisogno en 2023 y 2024, Moreno se convirtió en un pilar de apoyo. Estuvo presente en hospitalizaciones, acompañó en terapias y enfrentó junto al conductor los momentos críticos de su salud. La relación no estuvo exenta de polémica: en programas de espectáculos y redes sociales, Moreno recibió críticas por supuestos descuidos o por salir de fiesta mientras Bisogno estaba hospitalizado.

¿Quién es Charly Moreno, el adicional de Daniel Bisogno? (Foto: Facebook)
¿Quién es Charly Moreno, el adicional de Daniel Bisogno? (Foto: Facebook)

Respecto a la despedida, Charly Moreno aclaró que no pudo ingresar a terapia intensiva para acompañar a Bisogno en sus últimos momentos. Explicó que esperó fuera del hospital con la esperanza de una recuperación, pero las restricciones médicas lo mantuvieron alejado en las horas finales.

Sin herencia ni beneficios económicos

Tras el fallecimiento, surgieron rumores sobre la posible herencia de bienes materiales a favor de Charly Moreno. El propio influencer desmintió estas versiones: “No recibí ningún departamento ni beneficio económico. Todo el patrimonio fue destinado a la hija de Daniel y al bienestar de sus padres, como él quería”. Esta declaración busca frenar especulaciones y reafirma que la relación se sostuvo en lo afectivo.

El entorno de Daniel Bisogno mantiene lazos con Charly Moreno, quien sigue presente en fechas importantes y actos de homenaje. La familia ha reiterado el lugar que ocupa Moreno en su círculo, alejando versiones de conflicto o disputa por bienes.

El recuerdo y las fechas que marcan el duelo

A diferencia de otras relaciones atribuidas a Daniel Bisogno en el pasado, la integración de Charly Moreno fue pública y reconocida por el entorno más cercano. Moreno continúa publicando mensajes y fotos en fechas significativas. El mensaje del cumpleaños 53 del conductor, con la frase “hay silencio”, sintetiza el duelo de quienes acompañaron al presentador en sus últimos años.

Temas Relacionados

Charly MorenoDaniel BisognoVentaneandoLGBTmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Registro de celular con CURP: qué pasa si mi línea está a nombre de un familiar o conocido

Al no actualizar la titularidad podrías quedarte incomunicado y solo disponer de llamadas de emergencia

Registro de celular con CURP: qué pasa si mi línea está a nombre de un familiar o conocido

Baja la violencia pero persiste el miedo en México, según estudio

A pesar de que México registró en 2025 su mayor avance en materia de paz en una década, la percepción de inseguridad aumentó en la mayoría de los estados

Baja la violencia pero persiste el miedo en México, según estudio

La gasolina en México está en riesgo: lo que revela el WSJ sobre la peor crisis energética

The Wall Street Journal revela por qué México, siendo productor de petróleo, es uno de los países más vulnerables ante la mayor crisis petrolera de la historia moderna

La gasolina en México está en riesgo: lo que revela el WSJ sobre la peor crisis energética

Estos son los increíbles números que tiene Iván Alonso desde que llegó a Cruz Azul

El uruguayo llegó para el Clausura 2024 con el objetivo de cimentar un proyecto deportivo que restaurara el protagonismo de la institución cementera

Estos son los increíbles números que tiene Iván Alonso desde que llegó a Cruz Azul

Atacan a balazos a ex alcalde de Soconusco, Veracruz: lo reportan grave

Rolando Sinforoso Rosas fue atacado a tiros cuando salía de una reunión; en el ataque murió una mujer ligada a Morena

Atacan a balazos a ex alcalde de Soconusco, Veracruz: lo reportan grave
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a balazos a ex alcalde de Soconusco, Veracruz: lo reportan grave

Atacan a balazos a ex alcalde de Soconusco, Veracruz: lo reportan grave

Arrestan por extorsión al presidente municipal de Atlatlahuacan y al exedil de Yecapixtla en Morelos: van por el de Cuautla

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de mayo: Operación Enjambre en Morelos deja dos ediles detenidos

El costo de una crisis: ¿Cuánto pagó al día un mexicano por la violencia en 2025?

De la caída de Audias Flores a la de ‘El Chipo’: los cinco golpes a la célula de ‘El Jardinero’ del CJNG en menos de un mes

ENTRETENIMIENTO

‘Solo Las Más 2’: conoce al elenco completo de dragas que de la mano de Galilea Montijo buscarán 1 millón de pesos

‘Solo Las Más 2’: conoce al elenco completo de dragas que de la mano de Galilea Montijo buscarán 1 millón de pesos

Regresarán cápsulas de Montserrat Oliver para el Mundial 2026 tras no haber sido invitada en Qatar 2022 por Televisa

Montserrat Oliver agradece apoyo para Yolanda Andrade tras recaída en su salud: “Hoy no está bien”

Disculpas de Arcángel por comentarios sobre la conquista no frenan llamado a boicot en México

“Sueño Mexicano”: cuándo y dónde ver los cortometrajes que visibilizan la vida y de trabajadores en México

DEPORTES

Estos son los increíbles números que tiene Iván Alonso desde que llegó a Cruz Azul

Estos son los increíbles números que tiene Iván Alonso desde que llegó a Cruz Azul

Quién es Fernando Vargas, periodista asaltado con violencia durante un enlace en televisión

¿José Ramón Fernández perdonó a Faitelson? Esto respondió el periodista ante los rumores

Regresarán cápsulas de Montserrat Oliver para el Mundial 2026 tras no haber sido invitada en Qatar 2022 por Televisa

Mundial 2026: ellos son los futbolistas que tendrán su ‘último baile’