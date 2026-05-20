México

TikToker exhibe problemas de la CDMX previo al Mundial 2026 y usuarios concuerdan con ella

Una creadora de contenido mostró las condiciones del aeropuerto, el tráfico, el Metro y las inundaciones en la capital mexicana a pocos días del arranque mundialista

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El video viral muestra largas filas, obras inconclusas y problemas de movilidad que enfrentarían miles de turistas durante la Copa del Mundo. (TikTok /@ari___888)
El video viral muestra largas filas, obras inconclusas y problemas de movilidad que enfrentarían miles de turistas durante la Copa del Mundo. (TikTok /@ari___888)

Una creadora de contenido identificada en TikTok como @Ari_888 generó una ola de reacciones en redes sociales luego de publicar un video donde muestra distintas problemáticas urbanas de la Ciudad de México a pocos días de que inicie el Mundial 2026, cuya inauguración se realizará en el ahora llamado Estadio Ciudad de México.

“¿Vas a ir a CDMX a ver un partido del mundial? Bienvenido. Este es el aeropuerto”, menciona la influencer al inicio del clip que rápidamente se volvió viral entre usuarios de plataformas digitales.

En la grabación, la tiktoker recorre diferentes áreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y evidencia trabajos de remodelación tanto en la Terminal 1 como en la Terminal 2. Además, muestra extensas filas de pasajeros esperando para documentar o abordar sus vuelos.

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La creadora también señala que para llegar al área de documentación es necesario utilizar un elevador donde se forman largas filas, provocando tiempos de espera de hasta media hora.

“ ¿Quieres ir a caminar por las calles del centro? Se ven así. ¿Pero por qué no te vas por el puente alto? Que se acaba de caer”, comenta mientras enseña vialidades dañadas y estructuras afectadas en distintos puntos de la capital.

El video continúa mostrando problemas relacionados con el transporte público y el tránsito vehicular.

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Internautas reaccionaron a las imágenes compartidas por una influencer que recorrió distintas zonas de la ciudad mostrando deficiencias urbanas.(TikTok /@ari___888)
Internautas reaccionaron a las imágenes compartidas por una influencer que recorrió distintas zonas de la ciudad mostrando deficiencias urbanas.(TikTok /@ari___888)
“¿Piensas moverte en el metro porque es la manera más rápida de llegar a tu destino en Ciudad de México? Bueno, pues también se ve así. [lluvia] O bueno, ¿qué tal manejar? Pedir un Uber. Ya, de verdad. Prepárate para hacer tres horas, sin importar la hora del día, mínimo”, afirma mientras aparecen imágenes de calles saturadas de automóviles y estaciones afectadas por fuertes lluvias.

Más adelante, la influencer ironiza sobre las inundaciones que suelen registrarse durante la temporada de precipitaciones. “Ah, se me olvidaba. Espero que también lleves tu barca inflable, porque cuando llueve tienes que moverte en ella o no te mueves”, señala mientras muestra personas caminando entre avenidas completamente anegadas.

Desde calles dañadas hasta estaciones inundadas, una usuaria de TikTok encendió el debate sobre la preparación de la capital para recibir visitantes. (TikTok /@ari___888)
Desde calles dañadas hasta estaciones inundadas, una usuaria de TikTok encendió el debate sobre la preparación de la capital para recibir visitantes. (TikTok /@ari___888)

El material provocó miles de comentarios entre usuarios, quienes debatieron sobre las condiciones de infraestructura y movilidad en la capital mexicana rumbo al evento deportivo internacional.

“El mundial aún no empieza y las obras aún no terminan, genial”; “Pobre de mi CDMX está hecha un desmadre”; “Ese aeropuerto vive en un eterno estado de obra/construccion/reparacion. Tuvieron 8 años, y no pudieron completar las renovaciones”, fueron algunas de las reacciones más compartidas en la publicación viral.

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