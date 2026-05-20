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Estos son los increíbles números que tiene Iván Alonso desde que llegó a Cruz Azul

El uruguayo llegó para el Clausura 2024 con el objetivo de cimentar un proyecto deportivo que restaurara el protagonismo de la institución cementera

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Iván Alonso cruz azul
Desde la llegada de Iván Alonso a Cruz Azul, el equipo ha vuelto a los primeros lugares, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo. Foto: Cuartoscuro

Desde la llegada de Iván Alonso a Cruz Azul, el equipo ha vuelto a los primeros lugares, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo. A pesar de que el director deportivo arribó con muchos cuestionamientos debido a su polémica salida de Pachuca, los resultados positivos lo han acompañado.

Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, eligió al dirigente uruguayo a comienzos de 2024 con el objetivo de cimentar un proyecto deportivo que restaurara el protagonismo de la institución cementera. Desde esa fecha, el club ha destinado sumas millonarias para fichar futbolistas de primer nivel, aunque el título de liga todavía no se ha obtenido.

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Cruz Azul se metió al Jalisco y eliminó a Chivas. (Pavel Alcaraz / EMX ImageStudio Sport)
Cruz Azul se metió al Jalisco y eliminó a Chivas. (Pavel Alcaraz / EMX ImageStudio Sport)

Los números de Iván Alonso con Cruz Azul

La llegada de Iván Alonso marcó el inicio de una etapa en la que la estructura y la metodología reemplazaron la improvisación y la urgencia. La evidencia más contundente se encuentra en los resultados deportivos: desde la incorporación de Alonso, el equipo ha conseguido 61 victorias, 30 empates y solo 16 derrotas en la Liga MX, sumando tanto la fase regular como la Liguilla. Esta estabilidad ha permitido que los cambios de entrenador no afecten el rendimiento colectivo.

El club apostó por un modelo claro al definir perfiles de futbolistas, una línea de trabajo coherente y un enfoque competitivo sostenido. Así, nombres como Anselmi, Vicente Sánchez, Larcamón y Huiqui han ocupado el banquillo en distintos momentos, cada uno con estilos y contextos propios, pero sin alterar la base sólida que sostiene al plantel.

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Víctor Velázquez habló de la salida de Martín Anselmi (X/ @Victor_VelRan)
Víctor Velázquez habló de la salida de Martín Anselmi (X/ @Victor_VelRan)

El título de liga: la deuda pendiente

La afición de Cruz Azul mantiene una expectativa pendiente con Iván Alonso: la obtención del título de liga. Hasta ahora, la gestión de Alonso ha entregado un campeonato de la Concacaf, pero la corona local sigue siendo un objetivo no alcanzado.

Durante los recientes torneos, el equipo ha mostrado regularidad al alcanzar instancias decisivas. En el Clausura 2024 disputó la final; en el Apertura 2024, el Clausura 2025 y el Apertura 2025, el cuadro celeste llegó hasta semifinales. Esta secuencia refuerza la idea de un proyecto estable, aunque la estrella número diez aún no se suma a la camiseta.

  • Clausura 2024 | Final
  • Apertura 2024 | Semifinal
  • Clausura 2025 | Semifinal
  • Apertura 2025 | Semifinal

En los próximos días, Cruz Azul tendrá una nueva oportunidad para saldar esa deuda con sus hinchas. El equipo enfrentará a Pumas de la UNAM en la Gran Final del torneo actual. El primer partido está programado para este jueves 21 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. El desenlace será el domingo 24 a las 19:00 horas en el Olímpico Universitario.

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