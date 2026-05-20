México acelera obras ferroviarias: más de 2 mil kilómetros en marcha para reforzar rutas de pasajeros

México acelera obras ferroviarias. (Presidencia)

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario dio a conocer que en los últimos meses se han acelerado las construcciones de las obras ferroviarias en el país, durante la mañanera del pueblo de este 20 de mayo en Palacio Nacional.

El proyecto Trenes del Norte avanza con la llegada y descarga de más de 88 mil toneladas de riel, de las cuales un 55% ya fue fabricado. Mientras parte del material está en tránsito por mar, el resto se encuentra en territorio nacional, con descargas en Saltillo y próximas entregas en los tramos Querétaro-Irapuato.

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Asimismo, en los convoyes existen dos adquisiciones principales. Por un lado, quince trenes eléctricos destinados a la ruta AIFA-Pachuca, cuya maqueta y primeros componentes ya fueron creados, esperando recibir la primera unidad en septiembre de 2026.

La segunda cuenta con cuarenta y siete trenes diésel-eléctricos, cubriendo rutas como Ciudad de México-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, con producción prevista para iniciar en junio y los primeros vehículos llegando entre 2027 y 2028.

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Estado actual de la construcción y estaciones

En el tramo Querétaro-Irapuato , de 108 kilómetros de vía doble, se trabaja en cinco estaciones y edificios auxiliares. Hay quince frentes activos en más de 48 kilómetros, con aproximadamente mil empleados y 173 máquinas en operación. Entre las obras destacan ocho viaductos que suman 11 kilómetros, la fabricación de más de 1,600 trabes, instalación de pilotes y muros de contención de hasta tres metros. La plataforma de vía se construye para permitir la circulación simultánea de trenes de carga y pasajeros, sin afectar a los operadores actuales.

Las estaciones de Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Salamanca e Irapuato avanzan en la etapa de validación, mientras que las bases de mantenimiento y talleres ya cuentan con permisos ambientales, planes de compensación y procedimientos de rescate arqueológico. En la zona, se fabrican 250 mil durmientes y se amplían obras de drenaje conforme a las normas de CONAGUA , incluyendo un túnel de dos kilómetros en Celaya .

En la sección Saltillo-Nuevo Laredo, de casi 400 kilómetros, se han activado 23 frentes sobre 180 kilómetros. Más de 1,150 trabajadores y 200 equipos participan en tareas como extracción de balasto, fabricación de durmientes y levantamiento de muros de contención. El tramo incluye trece estaciones, entre ellas Saltillo, Monterrey y Nuevo Laredo, así como múltiples edificios auxiliares para mantenimiento y operación.

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 20 de mayo. (Presidencia)

Nuevo récord en infraestructura ferroviaria durante la administración de Claudia Sheinbaum

Durante el gobierno de López Obrador, México alcanzó una expansión ferroviaria sin precedentes. Mientras que entre 2006 y 2012 se construyeron únicamente 65 kilómetros de vías, y de 2012 a 2018 se sumaron 187 kilómetros más,

En la administración de AMLO se puso en funcionamiento 1,736 kilómetros para transporte de carga y pasajeros. Al cierre de la gestión, de la jefa de Estado se espera que la cifra total sea a 2,377 kilómetros, incluyendo tramos del Tren Maya compartidos con servicios de carga.

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