Emiliano Aguilar se lanza contra Arcángel tras defender la conquista española: “Muero por mi gente”

(Instagram)

En los últimos días, las redes sociales en México y América Latina se sacudieron por la reacción de Emiliano Aguilar contra el cantante Arcángel, luego de que este defendiera la colonización española en un concierto realizado en Madrid.

El intercambio encendió debates sobre la memoria histórica y el respeto a los pueblos originarios.

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¿Cómo empezó todo?

La controversia surgió tras un concierto ofrecido por Arcángel el 14 de mayo en la Arena Movistar de Madrid.

Durante su presentación, el rapero abordó el tema de la colonización española en América Latina y rechazó que España deba disculparse por los hechos ocurridos hace más de cinco siglos.

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El cantante estadounidense Arcángel vuelve a la CDMX, ahora con su nueva gira (Foto AP/Félix Márquez)

En sus declaraciones, Arcángel afirmó: “España no tiene que pedirle disculpas a nadie. Nosotros éramos indios, llegó esta gente y nos pusieron a hablar”.

El artista defendió que, aunque existió un saqueo de recursos, también hubo construcciones y aportes culturales que forman parte de la identidad actual de los países latinoamericanos.

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Sus palabras generaron una oleada de críticas entre artistas, influencers y usuarios de redes sociales, quienes consideraron que minimizaba el dolor y las consecuencias históricas de la colonización.

Arcángel, ante la presión, publicó un comunicado en sus historias de Instagram donde sostuvo su postura y explicó que su intención nunca fue faltar al respeto a Latinoamérica ni a los pueblos originarios.

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Emiliano Aguilar recibió críticas por exponer mariguana durante un live. (@emiliano.aguilar.t, Instagram)

Emiliano Aguilar respondió a Arcángel tras sus declaraciones

Emiliano Aguilar recurrió a sus redes para arremeter contra Arcángel por su postura. En uno de sus videos, el cantante expresó:

“Arcángel, respeta a México o nos pegamos un tiro. Eso estuvo demás, perr*”. No conforme con esto, grabó otro mensaje en el que reiteró su molestia y subió el tono contra el rapero.

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El artista mexicano enfatizó la importancia de no menospreciar a México ni a su historia. En sus palabras, “a los mexicanos se les respeta, caele a México a decir esas mamdas, una pinch vergiza y ching a su madr* Arcángel", dejando claro su enojo con la postura del cantante urbano.

Emiliano Aguilar explota contra Arcángel tras defender la colonización española en México (emiliano_aguilar.t/IG)

La reacción de Emiliano Aguilar se viralizó rápidamente y dividió opiniones. Mientras algunos usuarios respaldaron la actitud del joven, otros cuestionaron los términos utilizados para defender su postura.

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En un último mensaje sobre el tema, Aguilar aseguró que su defensa no solo era contra Arcángel, sino para cualquier persona que hablara mal de México. “Aquí está un mexicano que está dispuesto a morir por su gente, aquí andamos a la orden”, finalizó.