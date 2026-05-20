Ocho laboratorios clandestinos asegurados y 6 toneladas de droga decomisadas en mayo: Marina presume datos ante presión de EEUU

Solo en mayo, la Armada registró seis aseguramientos consecutivos en el Océano Pacífico y desmanteló ocho laboratorios clandestinos en tierra, con un saldo de cerca de tres toneladas de cocaína. Crédito: Marina

Las operaciones coordinadas de la Armada de México derivaron en el aseguramiento de aproximadamente 100 toneladas de presunta metanfetamina y el desmantelamiento de 105 laboratorios clandestinos desde el inicio del sexenio. A esos decomisos se sumaron 765 toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas, evitando así su distribución en el país.

En el mismo periodo, el personal naval aseguró casi 70 toneladas de presunta cocaína en aguas nacionales y detuvo a 244 presuntos infractores. Las autoridades competentes recibieron a los detenidos, a quienes les fueron leídos sus derechos, junto con la droga y los efectos asegurados, para determinar su situación jurídica.

PUBLICIDAD

A continuación, el desglose de los hechos.

Operaciones marítimas y terrestres en mayo

Durante el mes de mayo, la Secretaría de Marina registró seis operativos consecutivos de aseguramiento de drogas en aguas del océano Pacífico, frente a las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Estas acciones permitieron decomisar cerca de tres toneladas de presunta cocaína únicamente durante ese mes.

PUBLICIDAD

La intensificación de la vigilancia marítima se ejecutó a través de los mandos navales con el objetivo de inhibir actividades ilícitas. El incremento en la eficiencia de intercepción de embarcaciones infractoras fue el resultado directo de esas operaciones permanentes.

Solo en mayo, la Armada registró seis aseguramientos consecutivos en el Océano Pacífico y desmanteló ocho laboratorios clandestinos en tierra, con un saldo de cerca de tres toneladas de cocaína. Crédito: Marina

En operaciones terrestres del mismo mes, el personal naval desmanteló ocho laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas. De esos recintos se incautaron casi tres toneladas de metanfetamina y aproximadamente ocho toneladas de precursores químicos.

PUBLICIDAD

La institución señaló que dichos golpes debilitaron la estructura financiera de los grupos delictivos. Asimismo, los laboratorios desmantelados en mayo se sumaron al total acumulado de 105 desde el arranque de la administración.

Embarcaciones y combustible asegurados

A lo largo del sexenio, la Armada aseguró 76 embarcaciones, tres naves de bajo perfil —conocidas como LPV— y 190 motores. También decomisó aproximadamente 149 mil 171 litros de combustible cuyos poseedores no pudieron acreditar su legal procedencia.

PUBLICIDAD

Todos esos bienes quedaron a disposición de las autoridades competentes, en línea con el protocolo institucional aplicado en cada operativo por parte de las dependencias federales y de los tres órdenes de gobierno.

Solo en mayo, la Armada registró seis aseguramientos consecutivos en el Océano Pacífico y desmanteló ocho laboratorios clandestinos en tierra, con un saldo de cerca de tres toneladas de cocaína. Crédito: Marina

Tras estos hechos, la Secretaría de Marina definió sus acciones como parte de un esquema permanente de vigilancia marítima, aérea y terrestre enfocado en preservar el Estado de derecho. Con ello, agradeció la confianza ciudadana y presentó estos datos como evidencia de su compromiso.

PUBLICIDAD

Alcance de las operaciones en los tres ámbitos

Las acciones descritas abarcan los frentes marítimo, aéreo y terrestre en los que opera la Armada de México de forma simultánea. La coordinación interinstitucional con autoridades federales fue el eje que permitió los aseguramientos de laboratorios y el desmantelamiento de redes de tráfico.

La institución reiteró que su única misión es servir a México. Ese principio, afirmó, guía cada operativo desplegado en el mar, el aire y la tierra del país.

PUBLICIDAD