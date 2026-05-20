México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 20 de mayo

Ya sea en vehículo o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Guardar
Google icon
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

Las garitas que conectan Tijuana, en Baja California, con San Diego, California, en Estados Unidos son un punto clave para el tránsito binacional, impactando a trabajadores, turistas y comercio internacional.

Con tiempos de espera que pueden extenderse y cambios constantes en la operación, mantenerse informado es esencial.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí ofrecemos un panorama actualizado del estado de las principales garitas: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este miércoles 20 de mayo, con datos clave y consejos útiles para un cruce más eficiente.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

Tráfico en Baja CaliforniaTráfico en GaritasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Trump no va a intervenir en las Elecciones de 2027 en México, asevera Sheinbaum sobre rumores de injerencia de Estados Unidos

La mandataria resalta que la amenaza de intromisión no refleja la posición oficial del país vecino y llama a distinguir entre opiniones personales y decisiones formales

Trump no va a intervenir en las Elecciones de 2027 en México, asevera Sheinbaum sobre rumores de injerencia de Estados Unidos

El truco casero que aleja las cucarachas de tu alacena para siempre

La búsqueda de alternativas naturales para el control de plagas urbanas cobra fuerza ante la preocupación por la exposición a químicos sintéticos

El truco casero que aleja las cucarachas de tu alacena para siempre

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de mayo? Suspenden servicio de la L2 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de mayo? Suspenden servicio de la L2 del STC

Marina asegura ocho laboratorios clandestinos y decomisa 6 toneladas de droga en mayo

Solo en mayo, la Armada registró seis aseguramientos consecutivos en el Océano Pacífico y desmanteló ocho laboratorios clandestinos en tierra, con un saldo de cerca de tres toneladas de cocaína

Marina asegura ocho laboratorios clandestinos y decomisa 6 toneladas de droga en mayo

México acelera obras ferroviarias: más de 2 mil kilómetros en marcha para reforzar rutas de pasajeros

El proyecto Trenes del Norte avanza con la llegada y descarga de más de 88 mil toneladas de riel

México acelera obras ferroviarias: más de 2 mil kilómetros en marcha para reforzar rutas de pasajeros
MÁS NOTICIAS

NARCO

Claudia Sheinbaum presume mejora del 5.1% en Indicador de Paz pero omite violencia generada por el Cártel de Sinaloa y CJNG

Claudia Sheinbaum presume mejora del 5.1% en Indicador de Paz pero omite violencia generada por el Cártel de Sinaloa y CJNG

Procesan a nueve policías de Hidalgo acusados de homicidio

Estados Unidos sanciona a más de una docena de mexicanos relacionadas con el tráfico de fentanilo para el Cártel de Sinaloa

Baja la violencia, pero persiste el miedo en México: el 75.6% de la población percibió inseguridad en 2025

Atacan a balazos a ex alcalde de Soconusco, Veracruz: lo reportan grave

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar se lanza contra Arcángel tras defender la conquista española: “Muero por mi gente”

Emiliano Aguilar se lanza contra Arcángel tras defender la conquista española: “Muero por mi gente”

Charly Moreno comparte desgarrador mensaje sobre Daniel Bisogno: “Tu partida se nota”

‘Solo Las Más 2’: conoce al elenco completo de dragas que de la mano de Galilea Montijo buscarán 1 millón de pesos

Regresarán cápsulas de Montserrat Oliver para el Mundial 2026 tras no haber sido invitada en Qatar 2022 por Televisa

Montserrat Oliver agradece apoyo para Yolanda Andrade tras recaída en su salud: “Hoy no está bien”

DEPORTES

Vasyl Lomachenko planea su regreso al boxeo y apunta hacia el título Superpluma de un campeón mexicano

Vasyl Lomachenko planea su regreso al boxeo y apunta hacia el título Superpluma de un campeón mexicano

TikToker exhibe problemas de la CDMX previo al Mundial 2026 y usuarios concuerdan con ella

¿Por qué le dicen “Samuráis Azules” a la Selección de Japón? El origen del apodo rumbo al Mundial 2026

Estos son los increíbles números que tiene Iván Alonso desde que llegó a Cruz Azul

Quién es Fernando Vargas, periodista asaltado con violencia durante un enlace en televisión