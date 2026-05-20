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Quién es Fernando Vargas, periodista asaltado con violencia durante un enlace en televisión

El hecho ocurrió el 19 de mayo en Cuernavaca, Morelos, mientras el comunicador participaba en el programa ‘Activo Deportes’

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Un presentador masculino con camisa a rayas, chaleco celeste y pantalón rojo conduce un programa deportivo desde un estudio. Múltiples pantallas de fondo muestran partidos de baloncesto y la imagen de un hombre dentro de un automóvil. Una banda inferior de noticias identifica el programa como 'Activo Deportes' y reporta sobre el campeonato del Arsenal en la Premier League, así como la incorporación de César Montes y Luis Chávez a la Selección Mexicana. La secuencia de imágenes sugiere una cobertura periodística de eventos deportivos.

La violencia e inseguridad en México volvió a exhibirse en plena transmisión en vivo. El periodista deportivo Fernando Vargas Nolasco, conocido como Fer Vargas, sufrió un asalto mientras realizaba un enlace televisivo desde su automóvil durante la noche del 19 de mayo en Cuernavaca, Morelos.

El hecho ocurrió mientras participaba en el programa Activo Deportes, donde analizaba los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. La escena quedó captada en tiempo real y generó impacto en redes sociales debido a la forma en que los delincuentes interceptaron al comunicador frente a la cámara.

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Así ocurrió el asalto contra Fer Vargas

De acuerdo con el reporte, Fernando Vargas decidió refugiarse dentro de su vehículo debido a la lluvia y estacionó en una gasolinería para completar su participación televisiva desde el celular.

Mientras ofrecía sus comentarios deportivos, un hombre abrió violentamente la puerta del automóvil. El agresor cortó cartucho para intimidarlo y le ordenó descender del vehículo.

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Durante la transmisión, Vargas intentó mantener la calma mientras pedía al asaltante que no le hicieran daño. Segundos después desapareció de cuadro mientras los conductores del programa observaban atónitos lo sucedido.

Imagen en dos partes: a la izquierda, un hombre en un estudio de televisión; a la derecha, el periodista Fer Vargas dentro de un vehículo
El periodista Fer Vargas fue asaltado en vivo durante un enlace televisivo, como se muestra en esta pantalla dividida que contrasta el estudio con su reacción en el coche. (Captura de pantalla: Activo deportes)

Los delincuentes le quitaron cartera, teléfono celular y otras pertenencias. También se llevaron el automóvil. El periodista pidió conservar alguna identificación, pero los responsables rechazaron su solicitud.

Minutos más tarde, elementos de la Guardia Nacional auxiliaron al comunicador, quien logró contactar a familiares y posteriormente acudió ante las autoridades para levantar la denuncia correspondiente.

¿Quién es Fer Vargas?

Fernando Vargas Nolasco cuenta con una amplia trayectoria en el periodismo y la gestión deportiva en México, especialmente dentro del baloncesto profesional.

Actualmente se desempeña como Director de Comunicación de la Liga Caliente.mx LNBP, donde coordina estrategias relacionadas con prensa, contenidos y manejo de talentos. También encabeza proyectos empresariales como Director de Operaciones de Grupo Empresarial Díaz.

Además de su faceta directiva, Fer Vargas mantiene presencia en medios como columnista de Eje Central y académico en la Universidad Amerike, donde imparte clases de maestría enfocadas en gestión deportiva.

Dos hombres con auriculares y micrófonos sentados frente a monitores; el de la derecha, con gafas y camisa clara, sostiene papeles; el de la izquierda usa traje
Fernando Vargas Nolasco, reconocido por su trayectoria en el periodismo deportivo mexicano, participa activamente en una transmisión o gestión noticiosa junto a un colega. (Fernando Vargas: Instagram)

Su experiencia incluye más de 23 años dentro del periodismo especializado en baloncesto nacional e internacional. Entre sus antecedentes destacan cargos como Director del Diario Deportivo Estadio y Director General de Deportes en Capital Media.

También formó parte de las Selecciones Nacionales de Baloncesto durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

El caso de Fernando Vargas reavivó la conversación sobre los riesgos que enfrentan periodistas y ciudadanos en espacios públicos. Las imágenes del asalto circularon rápidamente en redes sociales y provocaron muestras de solidaridad hacia el comunicador, quien confirmó que no sufrió lesiones físicas pese al violento episodio.

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