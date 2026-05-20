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Trump no va a intervenir en las Elecciones de 2027 en México, asevera Sheinbaum sobre rumores de injerencia de Estados Unidos

La mandataria resalta que la amenaza de intromisión no refleja la posición oficial del país vecino y llama a distinguir entre opiniones personales y decisiones formales

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La presidenta señaló que quieren usar a México en sus campañas electorales. (Presidencia)

Ante los señalamientos sobre una posible injerencia del gobierno de Estados Unidos en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que su homólogo estadounidense, Donald Trump, intente intervenir en las elecciones intermedias de 2027.

La jefa del Estado mexicano instó a la ciudadanía a mantenerse alerta respecto a quienes dicen que México debería aceptar la participación de autoridades estadounidenses en temas, como el combate al crimen organizado, “hasta dónde quieren intervenir algunos”, pero aclaró que estas intenciones no representan la postura general del país vecino, ni una decisión personal de Trump, sino más bien de su círculo cercano.

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“No se puede decir Estados Unidos, porque no creo en eso. Ni siquiera, personalmente, creo que sea el presidente Donald Trump; son algunas personas que lo asesoran”, precisó la mandataria.

Finalmente, al garantizar que no habrá intromisión extranjera en los próximos comicios de 2027, Sheinbaum enmarcó esta postura como una determinación firme de su gobierno, expresando que: “Lo que estamos viendo hoy es la defensa de la soberanía”.

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