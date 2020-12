Peña Nieto supo de los casos de corrupción de su gobierno: el fuerte señalamiento de Santiago Nieto

Imagen de archivo (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

El expresidente Enrique Peña Nieto estaba al tanto de los actos de corrupción que se cometieron en su gobierno, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

En entrevista con el periódico La Jornada, Nieto Castillo consideró que “no había posibilidades de que el presidente no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México”.

El titular de la UIF reveló que la información aportada por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya –señalado de participar en la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y quien se acogió al criterio de oportunidad para ser testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR)– permitió ampliar la investigación a 70 personas, entre ellas Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, y David Penchyna, quien fue senador durante la discusión de la reforma energética y dirigió el Infonavit en el último tramo del sexenio pasado.

Santiago Nieto dio a conocer que hay una nueva investigación por la venta de terrenos federales a bajo precio en Puerto Peñasco, Sonora, durante el tiempo en que Rosario Robles (presa desde hace más de un año) encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Imagen de archivo. El titular de la UIF, Santiago Nieto, consideró que el expresidente Enrique Peña Nieto, estaba al tanto de todos los actos de corrupción que se cometieron en su gobierno. (Foto: REUTERS/Alberto Fajardo)

Además, reveló que se presentó una denuncia contra Luis Miranda, secretario de Desarrollo Social durante una parte del gobierno de Peña Nieto, por haber legado bienes inmuebles de la Comisión Federal de Electricidad al Sindicato Mexicano de Electricistas.

El funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la corrupción en México era sistémica y los diseños institucionales para combatirla eran y siguen siendo en gran medida insuficientes.

“Los citados mecanismos de desvío de recursos públicos no hubieran podido hacerse sin la aquiescencia o la instrucción de personas encumbradas en el poder. Mi hipótesis, evidentemente, es que en todos los casos, Peña Nieto estaba enterado, en razón de que en un sistema presidencial como este, no había posibilidades de que no tuviera conocimiento de esta corrupción a alta escala que tuvimos en México, tanto en lo que era Sedesol, como en Sedatu, Pemex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, destacó.

Al ser cuestionado sobre si las investigaciones estaban llevando a niveles tan elevados, como el expresidente Peña, Santiago Nieto aseguró que sí.

“Sí. En estos momentos tenemos un caso por la denuncia del señor Emilio Lozoya Austin. Lo que hacemos es tener un seguimiento puntual de las personas que son denunciadas. Setenta personas están siendo revisadas por nosotros. Tenemos casos en los que ya hay un análisis, en otros denuncia penal, vista administrativa, bloqueo de cuentas inclusive, y solicitudes ante la Fiscalía General de la República. Y así hemos estado desarrollando la investigación respecto de todas las personas involucradas en el proceso. No importa si son gobernadores o ex senadores, lo importante es que todas las personas que hayan participado en estos actos de corrupción sean sancionados por parte de la autoridades correspondientes”, aseveró.

Imagen de archivo. (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Señaló que en el caso de la investigación en torno a Luis Videgaray, “está siendo sometido al análisis de la unidad (UIF) y hemos tenido requerimientos de alguna otra autoridad”, mientras que en la del expresidente Enrique Peña Nieto, aseguró que se está analizando la información.

“(...) El planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro: si encontramos cualquier tipo de irregularidad tenemos que hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes. Aquí no puede haber ni juicio sumario ni absoluciones sumarias. Seguimos trabajando en todos los casos para presentar la información ante la Fiscalía General de la República”, enfatizó.

El titular de la UIF destacó que se trata de una investigación en la que participan sus contrapartes a nivel mundial.

“Es una investigación supranacional. Tenemos contacto permanente con las 164 UIF de todo el mundo, a partir del Grupo Egmont (que reúne a las áreas de inteligencia financiera de los países). Además, tenemos colaboración con agencias de otros países, como Colombia, España, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, por conducto de la DEA y la FBI, para tener más información que sirva en el combate de las conductas delictivas que se presenten en nuestro país”, dijo.

(Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

Santiago Nieto aseguró que hasta el momento, se han presentado denuncias contra varios ex altos funcionarios del gobierno peñanietista, así como expedientes contra exgobernadores.

“Se ha avanzado de forma muy importante. Se han presentado denuncias contra quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes (Gerardo Ruiz Esparza, fallecido); contra la ex titular de Sedesol y de Sedatu (Rosario Robles), y contra el ex director general de Pemex (Lozoya). Además, se han generado ya expedientes contra ex gobernadores, como los dos Duarte (Javier y César, de Veracruz y Chihuahua, respectivamente), como (Roberto) Sandoval (ex gobernador de Nayarit)”. Todo esto se encuentra ya en las fiscalías locales y en la FGR y se ha logrado la obtención de órdenes de aprehensión. Vamos a seguir trabajando para que más casos lleguen ante los tribunales”, enfatizó.

Santiago Nieto aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera “sirve para combatir la corrupción, pero también la impunidad, para que los responsables lleguen ante los tribunales, sea por vía de la justicia administrativa o penal”.

