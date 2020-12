“Me duele, me duele porque nosotros sí creíamos en López Obrador”: Colectivos de artistas respondieron al escándalo del chat de la Secretaría de Cultura

Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura, se deslindó del grupo de Whatsapp mediante un comunicado, pero no habló ni se dirigió en persona por la situación (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Cultura se encuentra en uno de los momentos más polémicos desde que se inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto luego de que se diera a conocer una conversación en whatsapp en donde altos mandos de la secretaría formaban parte de un grupo denominado “Desactivación Colectivos”, en referencia al diálogo que tenían con colectivos culturales en busca de apoyo por parte del gobierno federal.

Fue en una plática que tenían las autoridades con los diversos colectivos, a través de una videollamada, que se mostró en el fondo un chat en el que los funcionarios hablaban sobre el tema de “desactivar” a los mismos colectivos de artistas con los que estaban acordando apoyos para poder llevar propuestas para mejorar su calidad laboral y de contenido. Esto causó una molestia de los colectivos pues ellos sólo buscaban mejorar sus condiciones laborales y las herramientas con las que trabajan.

Infobae México platicó con Guadalupe Ocampo y Carolina Vidal, representantes del colectivo “No vivimos del Aplauso”, quienes formaban parte de ese diálogo que tenían con las autoridades federales y que fueron testigos de primera mano de la presencia de ese chat en la videoconferencia. Así expuso su situación Guadalupe Ocampo:

Estamos muy tristes porque nuestros compañeros que se dedican al arte y a la cultura la estamos pasando muy mal. Además de lo que estamos viviendo con la pandemia, también el gremio artístico y cultural fue de los primeros que paró. Conciertos, funciones de teatro, talleristas.... al no haber nada pues no hay dinero y al estar enfermos o enfermas y sin trabajo pues no hay cómo poder llevar el alimento para nuestras familias (...) Justamente para cambiar estas condiciones estábamos dialogando para que se contratara a más de 100 mil compañeros para después de la pandemia. Estuvimos reuniendo listas y apenas atendieron a 200 personas, cuando habíamos hecho listas de casi 4000 personas en un fin de semana

El chat que se vio durante la conferencia con los representantes de los colectivos (Captura de Pantalla: especial)

Guadalupe afirmó que estaban justo presentando las iniciativas de la secretaría cuando en pantalla apareció la conversación del grupo “Desactivación Colectivos”, en las que se encontraban altos funcionarios como Pablo Raphael, subdirector de promoción y festivales; Paula Vázquez, de desarrollo cultural; Ángeles Castro, directora del Centro Nacional de las Artes (CENART); Alejandra Chávez y Martha Bremauntz.

Carolina Vidal dijo que se trata de algo de decepcionante, pues un gobierno que supuestamente estaba buscando un diálogo con los creadores y con los artistas que están buscando formalizarse en empleos y en segmentos, y que se de una sorpresa en estas características les generó muy malas expectativas, a tal grado de que, si no se da la renuncia de Alejandra Frausto, la titular de la secretaría, ellos no podrán reestablecer la confianza en el proceso.

Precisamente, la misma Secretaría de Cultura publicó un comunicado en donde el primer punto que intenta esclarecer es que Alejandra Frausto se deslindaba de dicha conversación y anunciaron que los miembros que estaban en ella fueron apercibidos, además de que quien exhibió el grupo fue separado de su cargo.

En los chats se puede leer que Paula Vázquez, asesora jurídica de Desarrollo Cultural, escribió "No, no vamos a seguir negociando nada" (Captura de Pantalla: especial)

Fue precisamente esta actitud de deslinde lo que incrementó la molestia de los colectivos, pues que una secretaria y titular de una dependencia que no sabe que está pasando desde adentro de su secretaría, “no tiene el derecho de estar ahí”. Así lo dijo que Carolina Vidal:

Mira si sí sabía, mal. Si no sabía pues peor. Porque ¿cuál es el liderazgo? ¿cómo dejo que alguien me represente frente a un trabajo que me importa? Esto demuestra que sencillamente no le importa. Además nos piden que trabajemos de gratis, cuando vives del arte y la cultura, se estudia un chorro, no sólo por ser un talento ya no se hace nada, sino al contrario, se tiene que trabajar

Guadalupe y Carolina señalaron que la secretaría les ha dado un mal trato pues postergan demasiado las reuniones y se manejan con un nivel de burocracia tan denso que no les permite seguir el tema con eficiencia, por lo que se están preparando para enfrentar de forma legal los atropellos que ha tenido esta administración, además de que ya denunciaron el hecho ante la Comisión de Derechos Humanos:

Ya estamos revisando esto, ya tenemos una queja ante Derechos Humanos por lo de los contratos de confianza, pero estas situaciones de exclusión que pasa en las convocatorias y estamos analizando de qué forma se va a proceder. Más allá de la burla que nos tuvieron muchos meses esperando a las juntas con las autoridades. Somos casi 11 colectivos que representamos a miles de personas en todo el país. No puede darse una burla de este tamaño porque no se está tomando en cuenta la voz de las personas. Ellos están cobrando un sueldo para llevar los derechos culturales a las personas y para proteger nuestros derechos como creadores y no están haciendo nada

En la conversación aparecen Esther Hernández, directora de Vinculación Cultural; Pablo Raphael, director de Promoción y Festivales; Ángeles Castro, directora del Centro Nacional de las Artes; Paula Vázquez, asesora jurídica de la subsecretaría de Desarrollo Cultural, Alejandra Chávez y Martha Bremauntz, ambas directoras de la subsecretaría de Desarrollo Cultural (Captura de Pantalla: especial)

Ocampo aseguró que la Secretaría de Cultura no está representando a quienes debería y que únicamente se han dedicado a escuchar para desgastar los reclamos de quienes viven de la cultura. Sin embargo, a pesar de este escándalo, los colectivos permanecen en pie y aseguran que esto, en lugar de intentar desactivarlos, ha servido para activarlos y unirlos más que nunca contra la burocracia de la secretaría:

Lo que nosotros pedimos es la renuncia de Alejandra Frausto por todos estos actos de simulación. No nos parece un acto aislado. No nos parece que deban correr al chico al que se le coló este chat al Zoom, pero correrlo sería darle un chivo expiatorio. Si ese grupo tenía ese nombre, es por que esa era la intención de esa conversación. Me duele, me duele porque nosotros sí creíamos en López Obrador. Pero todo se ha tratado de un proceso de encubrimiento de la secretaria y no da permiso ni a preguntas

