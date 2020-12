Cárcel, miles de pesos y otras sanciones: la lucha de los gobiernos en México para que la gente use cubrebocas

Los gobiernos estatales han impuesto multas que van desde los 864 hasta los 1,700 pesos, además de arresto de máximo 72 horas (Foto: Cuartoscuro)

La lucha contra el COVID-19 no se ha desarrollado sólo en el ámbito federal, gobiernos locales y legisladores también han procurado tener injerencia en las medidas preventivas para no contraer el virus SARS-CoV-2, al grado de proponer sanciones de miles de pesos y cárcel.

Por ejemplo, en el estado de Nuevo León, el grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) propuso que se multe hasta con 72 horas de arresto a quienes incumplan con el uso del cubrebocas.

Dicha medida fue impulsada por el coordinador de diputados del PAN en el Congreso del Estado, Carlos de la Fuente, quien indicó que estará vigente durante el lapso que dure la emergencia sanitaria.

Hasta el 30 de noviembre pasado, se han registrado 44 detenidos por no usar cubrebocas, informó el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, quien informó que fueron multados con sanciones económicas, trabajo social y arrestos de hasta 36 horas.

Quien también se sumó a esta iniciativa fue Zacatecas. El gobernador, Alejandro Tello Cristerna, propuso el 17 de noviembre una sanción económica de hasta 1,720 pesos para las personas que no porten la mascarilla.

Se hizo oficial el pasado 21 de noviembre, cuando se publicó en el Periódico Oficial, y se estipuló que las amonestaciones serán de trabajo en favor de la comunidad, arresto hasta por 12 horas y una multa económica de 868 pesos, y en caso de reincidencia se podrá duplicar el monto.

En Nayarit, el Congreso local aprobó el 27 de noviembre sanciones de 36 horas de arresto y hasta 1,700 pesos de sanción económica para quien no cumpla con el uso obligatorio de cubrebocas.

Por su parte, en Chihuahua las personas que no cumplan con las medidas sanitarias recibirán, en primer lugar, una amonestación con apercibimiento; después, se les entregará material médico para cumplir con la obligación de portar cubrebocas; recibirán una multa (desde 400 pesos para personas físicas y hasta 2,200 para personas morales), clausura temporal o definitiva, parcial o incluso total de establecimientos; arresto hasta por 12 horas.

Hasta el momento, la Ciudad de México no ha establecido condenaciones por el no uso de cubrebocas, sin embargo, eso podría cambiar, pues el PAN propondrá este jueves, 3 de diciembre, una reforma de ley que permita multar con hasta 1,300 pesos a las personas que no porten cubrebocas.

Los legisladores buscarán modificar el artículo 141 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, el cual dice que “La Agencia podrá ordenar y ejecutar medidas de seguridad sanitaria, con el apoyo de las dependencias y entidades del Gobierno”.

También se procurará una adición al artículo 208 bis de la Ley sanitaria, el cual versa sobre una sanción con arresto de hasta 36 horas a quien “en rebeldía se niegue a cumplir los requerimientos y disposiciones de la autoridad sanitaria, provocando con ello un peligro a la salud de las personas.

Esta propuesta se realizará con el fin de disminuir los contagios en la capital del país, pues a pesar de que lleva varias semanas ubicada en el semáforo epidemiológico naranja, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha advertido sobre el incremento de contagios y hospitalizaciones, pues durante este miércoles, se informó que la CDMX ya rebasó la cantidad de hospitalizaciones estimadas para volver al semáforo rojo.

Dicho dato lo otorgó el 24 de julio pasado, cuando refirió que si las hospitalizaciones por COVID-19 llegaban a superar las 5,127 camas en la Zona Metropolitana del Valle de México, habría un retroceso en el semáforo.

“Si la ocupación crece hasta llegar a más 5 mil 127 camas, pues tendríamos que estar tomando medidas todavía más restrictivas y tener que regresar al semáforo rojo y permanecer así varias semanas para que pueda descender nuevamente el nivel de hospitalización en la ciudad”, aseguró.

Las últimas cifras oficiales, otorgadas el pasado 30 de noviembre, registraron 5,174 camas ocupadas, de las cuales, 3,839 están sólo en la Ciudad de México, por lo que el regreso al color rojo es inminente.

