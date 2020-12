“Que acabarían conmigo y con toda mi familia”: AMLO lamentó amenazantes declaraciones del líder de FRENAAA

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este miércoles en su conferencia de prensa lamentó las declaraciones del líder del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA), Gilberto Lozano, en las que dijo que si algo le pasará, culpa directamente al mandatario y amenazó de acabar con él y con todo alrededor del él.

“Con una vileza muy característica del hampa del periodismo, hace poco dieron a conocer (un medio nacional) que se le perseguía o se le expiaba al señor de FRENAAA.

Y claro, de inmediato todo armado, montado, la entrevista al señor Lozano, que declara que ya tiene un fideicomiso y de que si a él se le hace un rasguño acabarían conmigo y con toda mi familia, y que ya sabe dónde vivo. Fíjense esas cosas. ¿Qué periodismo ese? El asunto aquí no es el señor Lozano, sino quienes arman este tipo de acciones perversas”, indicó el mandatario mexicano.

El 27 de noviembre Gilberto Lozano publicó en Facebook un video en donde hace dichas declaraciones.

Lozano culpó al presidente de todo lo que pudiera pasarle o a su familia, y amenazó con acabar con todo lo que tenga que acabar que pertenezca al presidente como “casas y todo lo que le rodea al señor”.

El líder del FRENAAA también lanzó una serie de palabras amenazantes a López Obrador que van desde el decirle hipócrita; hasta “mencionar que se trata de alguien falso y muy cobarde”; “un mentiroso, un méndigo perfecto perverso”, además de asegurar que tiene los días contados en la presidencia.

También aseguró que ya cuenta con un grupo de élite, aunque no fue muy específico con el objetivo primordial de dicho grupo, pero se dijo blindado ante cualquier ataque que pudiera venir de la 4T, hasta con un fideicomiso.

Además, aseguró que el CNI se trata de un simple servicio de espionaje, contrario a lo que la comunidad necesita realmente, y declaró que era algo irrisorio que hubieran investigado sobre su persona, y que se haya asegurado que las pruebas son puros “recortes de periódico”.

Pidió al presidente, además, que deje de fingir que no existe el espionaje, pues actualmente sabe que toda la maquinaria de los servicios de inteligencia están sobre él y el Frente Nacional Anti AMLO.

El presidente mexicano aseguró que no “odia” ni conoce al Lozano, y no desea que le vaya mal. Tampoco que sea algo extraordinario, pues encarna con autenticidad a un conservador.

“Yo al señor ni lo conozco ni le deseo que le vaya mal, yo no odio, sé de él por lo que me dicen. Tampoco creo que sea algo extraordinario su comportamiento, él encarna con autenticidad lo que es un conservador, pero nada más eso. ¿Qué me puede sorprender, si yo he analizado cuál es el comportamiento de un conservador auténtico?, porque hay muchos encubiertos, hipócritas. No, este es tal cual.

Pero existe todo esto, que yo lo veo muy mal porque no se le debe de desear mal a nadie y no andar azuzando. Pueden tener problemas los de El Universal, que estén inconformes porque ya no tienen la publicidad que tenían antes, pero no es para estar montando esas estrategias, que yo considero perversas; y por eso lo externo aquí, porque no considero que sea propio de un buen periodismo”, concluyó el presidente López Obrador.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: