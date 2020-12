“Los estoy escuchando, no es blindado”: AMLO explicó por qué no bajó el vidrio a una anciana como hizo con la mamá del Chapo

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este miércoles por qué no bajó la ventanilla del vehículo en el que viajaba, al terminar un evento durante una gira por Baja California el fin de semana pasado, cuando se le acercó una mujer de la tercera edad a hacerle una petición; situación por la que fue criticado.

“Por ejemplo yo voy a giras, no hay mítines, a veces tengo que subir el vidrio, a mis adversarios que no les gusta el vidrio arriba , pero pues es parte del cuidado, a mis adversarios no les gusta nada de lo que hacemos, pero actuamos de manera precavida”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador fue duramente cuestionado por el episodio, y comparado con la vez que saludó a la mamá del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante una gira por Sinaloa, en el mes de marzo de este año, cuando la situación de la pandemia no había tomado las magnitudes actuales.

El mandatario explicó que ahora por la situación de contagios de Covid-19 que se vive en México, no hace eventos con mucha gente, guarda su sana distancia y se cuida, por lo que llamó a la gente a hacer lo mismo.

“Precisamente porque no lo puedo bajar (el vidrio), eso si me lo tienen recomendado (el secretario y subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell)”, dijo.

Información en desarrollo...