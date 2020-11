“Son mentiras, son puras y peligrosas mentiras”: Loret de Mola tunde a AMLO y a López-Gatell por el manejo de la pandemia

Carlos Loret de Mola arremetió contra el presidente y su lucha contra la corrupción. (Foto: Instagram/Presidencia de México)

A través de su noticiero en Latinus, el comunicador Carlos Loret de Mola cuestionó la postura tanto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, frente al estado de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 en la que se encuentra el país latinoamericano.

Según Loret de Mola, ambos funcionarios se empeñan en decir que México se encuentra en una “buena” posición en torno al combate contra la enfermedad provocada por el virus SARS-Cov-2, sin embargo, quien fue conductor de Televisa refuta esta postura. Él acusa que “Son mentiras, son puras y peligrosas mentiras. No hay un solo dato, no hay un solo indicador, no hay una sola medición en la que México salga bien. Ni siquiera medianamente bien”.

Hugo Lopez Gatell ha explicado en varias ocasiones que México, por ser un país donde predomina el trabajo informal y con altos niveles de pobreza y desigualdad, enfrenta un reto importante a la hora de controlar la pandemia. Este patrón se repite también en varios países de la región latinoamericana. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador también ha comentado acerca de los impactos de la corrupción de administraciones anteriores en el sistema de salud mexicano.

Sin embargo, Carlos Loret de Mola niega que estas sean justificaciones válidas para explicar por qué la COVID-19 ha llegado a cifras como 104 mil 242 muertes por la enfermedad y 1 millón 78 mil 594 casos positivos acumulados hasta el 26 de noviembre. “Que no diga el presidente que es porque aquí somos muy pobres, que aquí había mucha corrupción, que la desigualdad... porque países más pobres que nosotros, con más corrupción que nosotros, con más desigualdad, lo han hecho mucho mejor que México frente a la emergencia”, son las palabras del comunicador.

Ranking sobre Los mejores y peores lugares para estar en la era del covid realizado por las periodistas Rachel Chang, Jinshan Hong y Kevin Varley (Foto: Captura de pantalla Ranking de Bloomerg)

Loret de Mola hace referencia al ranking sobre Los mejores y peores lugares para estar en la era del covid realizado por las periodistas Rachel Chang, Jinshan Hong y Kevin Varley para la agencia noticiosa Bloomberg. En esta lista, donde se analiza la situación de 53 países mediante cifras como el número de pruebas que realizan y otros criterios como la situación de sus instituciones sanitarias, México quedó como el peor evaluado.

“Acaba de salir la lista de los peores lugares para vivir durante la pandemia. La agencia Bloomberg analizó 53 países de todos los continentes ¿En qué lugar quedó México? En el 53. En el último. ¿Quiénes ganaron? [...] Nigeria, Egipto, Pakistán, Irán, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, Perú, Irak. Algunos están en guerra, y manejaron mejor el coronavirus que el gobierno de López Obrador” acusó Loret de Mola durante su programa noticioso.

Bloomberg destacó que el gobierno de López Obrador, así como el de Jair Bolsonaro en Brasil y el de Donald Trump en Estados Unidos, repetidamente ha intentado minimizar la gravedad de la situación.

Agregó que la región latinoamericana ha sido especialmente afectada por sus niveles de pobreza, urbanización y la cantidad de personas que viven de la economía informal. Es por esto que entre los países peor calificados del ranking, la mayoría pertenecen a dicha región.

Aunque Bloomberg sí destaca la postura de desdeñar la severidad de la situación del gobierno de Andrés Manuel, además de la falta la poca cantidad de pruebas realizadas que no permiten entender la magnitud real del problema y la debilidad de las estrategias para rastrear contagios, sí coincide con el diagnóstico que dan las autoridades sanitarias en México respecto a los efectos de la pobreza y la desigualdad en el desempeño del combate a la COVID-19.

