“No daré más espacio a las mentiras de AMLO”: anunció la periodista Fernanda Familiar y recibió una ola de críticas en redes sociales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene una complicada relación con la prensa mexicana, por ello se ha encontrado en diversas ocasiones envuelto en polémicas con medios y periodistas.

Aunque todos los días aparece ante las cámaras en su conferencia matutina, también conocida como “la mañanera”, diversos periodistas critican constantemente este evento. Entre ellos ahora se encuentra Fernanda Familiar, una comunicadora mexicana con su propia plataforma de noticias.

La también comisionada del International Women’s Forum (IWF) informó en su cuenta oficial de Twitter que ya no seguiría dando espacio a las “mentiras” del presidente de México.

No daré espacio a las mentiras de AMLO. El rigor nos debe obligar a no dar tiempo para las mentiras de nadie. El compromiso y responsabilidad, es con la verdad. Si hablan con la verdad hay espacio, no seré cómplice. Cortaré señal y posteo. PUNTO.