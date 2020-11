“No se autolimita, no argumenta, sino que se lanza sin pruebas”: la declaración de AMLO que detonó críticas e ironías

Video: Twitter

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, volvió a hablar de la forma en que actuaron los medios de comunicación en Estados Unidos, al interrumpir el discurso del presidente Donald Trump en televisión, lo cual consideró como un acto de “censura” aun cuando se trata de un país que ha defendido la libertad de expresión.

“¿Qué miedo se puede tener a que la gente hable? (...) El que insulta, el que manifiesta o expresa cosas sin fundamentos, el que no se autolimita, el que no argumenta, sino que se lanza sin pruebas, ¿saben qué hace? El ridículo”, comentó durante la conferencia de prensa de este 11 de noviembre.

El mandatario complementó diciendo que no tenía sentido que interrumpieran una transmisión donde el orador cumplía con esas características. “Déjenlo, a cualquiera, dejen que la gente sea la que decida si le gusta o no le gusta. ¿Por qué censurar?”, sentenció el mandatario.

Tras estas palabras, los usuarios de las redes sociales se burlaron, pues consideraron que sus palabras también aplicaban para detallar su perfil durante las conferencias de prensa diarias que realiza. “¿López Obrador describiéndose en la mañanera?”, preguntó el periodista Alfredo Lecona.

Más usuarios hicieron comentarios de esta naturaleza. “Felicitaciones a López Obrador por esa gran descripción de sí mismo en este ejercicio de reflexión interna y autocrítica”, comentó uno, mientras que otro refirió que se “autoengaña. Lo que menciona es lo mismo que él hace todos los días, pero es tal su locura que no se ve a sí mismo”.

Cabe recordar que el lunes habló sobre el caso que vivió el mandatario estadounidense, Donald Trump, después de que las principales cadenas de televisión interrumpieron el discurso, pues consideraron que su contenido propiciaba la desinformación.

“En el país de las libertades, de la prensa libre, de repente censuran al presidente. No es cualquier cosa, eso no se había visto, los medios censuran y estoy hablando de Estados Unidos porque en México ya estamos acostumbrados. Aquí no es una novedad, pero en el caso de Estados Unidos sí es algo especial y luego fueron los grandes medios informativos”, declaró el titular del Ejecutivo Federal.

El presidente mexicano siguió con su postura y cuestionó “las libertades” que rigen en suelo norteamericano, además recalcó que en México su administración “nunca permitirá un acto de censura contra algún medio”.

Por otra parte, este miércoles señaló que “no somos colonia” para explicar las razones por las que no espera represalias a causa de no reconocer la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos.

“Ya hemos aclarado bastante sobre este asunto y hay confusión o no se quieren entender las cosas, porque durante el periodo neoliberal se hicieron a un lado los principios de política exterior, principios que se construyeron en el tiempo y tienen como punto de partida en las posturas de los liberales, principalmente la de Juárez”, detalló.

De igual forma, López Obrador dijo que su administración seguirá los principios de la Doctrina Estrada y no tratará de intervenir en asuntos que no le competen al pueblo de México.

“Con apego a esa política, nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido”, declaró el mandatario desde la tribuna de Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre la posible postura que tomaría Joe Biden por la acción del gobierno mexicano, AMLO se sinceró y dijo que el equipo del demócrata “lo ha entendido, quienes no lo han entendido, y están generando mucho ruido, son nuestros adversarios aquí y algunos diplomáticos improvisados sin principios, quienes no entienden la política exterior apegada al artículo 89 de nuestra Constitución”.

