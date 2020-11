“En el país de las libertades”: AMLO criticó a medios de EEUU por cortar discurso de Trump

Al final de la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió hablar sobre el caso que vivió en los últimos días el todavía mandatario estadounidense Donald Trump. Y es que el jueves pasado, las principales cadenas de televisión interrumpieron el discurso del presidente republicano. ¿El argumento? consideraron que su contenido propiciaba la desinformación.

Ante este acontecimiento, López Obrador decidió tomar partido y calificó el hecho como un ejemplo de “censura”.

“En el país de las libertades, de la prensa libre, de repente censuran al presidente. No es cualquier cosa, eso no se había visto, los medios censuran y estoy hablando de Estados Unidos porque en México ya estamos acostumbrados. Aquí no es una novedad, pero en el caso de Estados Unidos sí es algo especial y luego fueron los grandes medios informativos”, declaró el títular del Ejecutivo.

El presidente mexicano siguió con su postura y cuestionó “las libertades” que rigen en suelo norteamericano, además recalcó que en México su administración “nunca permitirá un acto de censura contra algún medio”.

El presidente mexicano siguió con su postura y cuestionó “las libertades” que rigen en suelo norteamericano REUTERS/Kevin Lamarque

“Aquí hay diferencias, hay debate, pero nosotros nunca vamos a censurar a nadie. Todos tenemos el derecho de manifestarnos”, añadió el presidente desde la tribuna de Palacio Nacional.

Tiempo después, para reforzar su discurso, AMLO ordenó a su equipo de comunicación que publicaran en la pantalla una emblemática frase del historiador y filósofo francés François-Marie Arouet, mejor conocido como Voltaire.

“Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo", dice la frase que leyó López Obrador ante los medios de comunicación.

¿QUÉ FUE LO QUE SUCEDIÓ CON TRUMP?

En contexto, mientras continuaba el debate y la polémica entorno a los comicios estadounidenses del martes pasado, Donald Trump decía desde la Casa Blanca que ganaría “fácilmente” si se contaran los “votos legales”, pero que si se incluían los “votos ilegales”, los demócratas podrían intentar “robarnos las elecciones”.

Segundos después, el canal MSNBC terminó su transmisión en vivo. “Bueno, aquí estamos nuevamente en la posición inusual de no solo interrumpir al presidente de Estados Unidos, sino también corregir al presidente de Estados Unidos”, declaró el conductor del programa, Brian Williams.

Las principales cadenas de televisión interrumpieron el discurso del presidente republicano. ¿El argumento? consideraron que su contenido propiciaba la desinformación REUTERS/Carlos Barría

NBC News y ABC News también decidieron interrumpir la transmisión que finalmente terminó no siendo una conferencia de prensa, pues Trump se retiró del estrado sin contestar ninguna pregunta de la prensa que estaba ahí presente.

La cadena que también cortó el discurso fue Fox News, televisora referente del Partido Republicano, pero tiempo después salió a desmentir las palabras de Trump. “No hemos visto nada que constituya un fraude o un abuso del sistema”, declaró John Roberts, corresponsal de Fox News en la Casa Blanca.

Por su parte, la cadena CNN emitió el discurso completo, pero su presentador Jake Tapper criticó la postura del republicano. “¡Qué noche más triste para Estados Unidos de América, ver a su presidente acusar falsamente a la gente de intentar robar las elecciones!”.

MÁS SOBRE EL TEMA

“No tenemos nada en contra de Biden”: AMLO ratificó que no reconocerá por el momento al presidente electo de EEUU

La reunión AMLO - Biden y el costo del primer “error diplomático”: qué sigue en la relación México - EEUU

Biden planea revertir las políticas de Trump a través de la aprobación de una serie de decretos