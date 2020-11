“El gobierno de México no es pelele de ninguno extranjero”: AMLO descartó represalias por no reconocer a Biden

Foto: Presidencia

“No somos colonia”, así explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador las razones por las que no espera represalias por no aún no reconocer la victoria de Joe Biden en las elecciones de EEUU.

“Ya hemos aclarado bastante sobre este asunto y hay confusión o no se quieren entender las cosas, porque durante el periodo neoliberal se hicieron a un lado los principios de política exterior, principios que se construyeron en el tiempo y tienen como punto de partida en las posturas de los liberales, en particular la postura de Juárez, la frase: 'Entre los pueblos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz (sic)", dijo en su tradicional conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

“Así se vino construyendo, lo que hizo el general Cárdenas, darle asilo a Trotsky, proteger a los refugiados españoles, darle protección, abrir las puertas a la comunidad judía”, agregó.

El mandatario que visitó en julio a Donald Trump, insistió en que no tiene preferencia por ningún contendiente.

“No estamos en contra, ni a favor de nadie. Sencillamente, terminan sus procesos, esperamos, porque es una decisión de otro pueblo, es hasta de sentido común, primero son más de 140 millones de votantes, una parte vota por un partido, otra vota por otro, cómo nosotros nos vamos a convertir en juez, quién nos autoriza eso, a irnos a meter a un proceso interno, tenemos que respetar a los ciudadanos de otros países, además se trata de un país donde hay 38 millones de mexicanos, seguramente unos votaron por un partido, otros por otro. Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos, por uno o por otro, no nos corresponde, eso es intervencionismo. Que si no reconocemos, van a haber represalias, no”.

“Además no somos colonia, somos un país soberano, el gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero”, concluyó.

