AMLO pidió investigación hasta las últimas consecuencias a Rubén Moreira: “Que devuelvan lo robado”

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se permitirá la corrupción en su gobierno y pidió que en el caso de Rubén Moreira, ex Gobernador priista de Coahuila, la Fiscalía General de la República (FGR) investigue y llegue a las últimas consecuencias.

“No tengo información específica sobre este caso. Hay denuncias seguramente en la fiscalía y ellos van a resolver en la fiscalía. Lo que nosotros sí estamos manteniendo como acción principal del gobierno es no permitir la corrupción y la impunidad, eso es lo básico”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador consideró que el principal problema en el país ha sido la corrupción, por eso, su gobierno la está combatiendo y sea quién sea, no habrá impunidad.

“Si me preguntan qué va a hacer el gobierno y que yo lo diga, responda, en lo que tardo parado en un solo pie: acabar con la corrupción, ese es el plan. ¿Para qué tantos textos, volúmenes?

¿Cuál es el principal problema de México? A esa conclusión llegamos: la corrupción es lo que daba al traste con todo, el mal que más aqueja, la peste, la peor de las pandemias, la peste de la corrupción. Entonces, por eso, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno?, desterrando la corrupción, no hay tregua en eso y también no hay impunidad, sea quien sea.

Entonces, si hay una investigación abierta acerca de un mal manejo de dineros del presupuesto se le debe de dar curso y la fiscalía tiene que actuar, y hay una fiscalía anticorrupción y no permitir por nada la corrupción”, señaló el presidente mexicano.

El mandatario además aseguró que los responsables de actos de corrupción deben de regresar lo robado, y no solo ser castigados.

“Y quienes son responsables de actos de corrupción no sólo deben ser castigados, sino se tiene que procurar que devuelvan lo robado, que incluso esto es lo que más debe de importar, porque es dinero del pueblo. Que para alcanzar la libertad bajo derecho de fianza se considere, primero, si ya devolvieron lo que se robaron y que eso ayude al acusado, pero que devuelva.

No es que se le otorgó fianza, salió en libertad, está sujeto a proceso, pero se le dejó todo el dinero”.

López Obrador dijo que se llegó al colmo en sexenios pasados, de devolverles a quienes salían de la cárcel sus bienes.

“Se llegó al colmo en sexenios pasados que se les devolvía todo a los corruptos, hay casos así emblemáticos, de que están en la cárcel, salen de la cárcel, llevan a cabo juicios, como tenían agarraderas, como tenían influencias, con jueces, con magistrados, incluso hasta con ministros, lograban que les devolvieran todo.

Eso ya no debe de seguir existiendo. Solamente que les hayan fabricado los delitos, pero en este gobierno también, así como no se tolera la corrupción, la impunidad, no se fabrican delitos a nadie, no se ordena desde la Presidencia que se persiga a alguien y que se le busque y se le enjuicie y se le encarcele. No.

Entonces, en este caso de Coahuila, que la fiscalía investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias”, subrayó el presidente mexicano.

La FGR investiga gastos ilegales por más de 400 mdp, realizados por el Gobierno de Rubén Moreira en Coahuila, con recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin).

La indagatoria de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR también incluye a Antonio Zerón Puga y Nazario Salvador Iga Torre, quienes se desempeñaron en la misma Secretaría como director general y director de Adquisiciones, respectivamente.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: