“Está creciendo mucho”: AMLO reconoció alerta por niveles del río Usumacinta en Tabasco

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este lunes que el río Usumacinta está creciendo en Tabasco.

De igual forma, el mandatario recalcó que el Ejército y la Marina ya encuentran realizando trabajos de protección civil, además de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya está monitoreando el río.

“Ahí no hay ningún control hidráulico, no hay presas, es un río que no tienen ningún control y está creciendo mucho. Allá están el Ejército y la Marina, además de la titular de Conagua. Vamos a apoyar a todas las personas que lo necesiten”, declaró el titular del Ejecutivo

