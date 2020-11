AMLO aceptó orgullo ante el G-20 por desempeño del peso: “En dos años no se ha devaluado”

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que le dio orgullo decir en la Cumbre G20 que el peso no se ha depreciado, a pesar de la pandemia de Covid-19.

“No sé como está ahora el peso, nuestra moneda; ayer imagínense el orgullo que me dio decir que en dos años no se ha devaluado, no se ha depreciado nuestra moneda, decirlo en frente de jefes de Estado y más orgullo me da poder decir que el precio de la gasolina hoy es más bajo que hace dos años, cuando llegamos al gobierno”, indicó el mandatario mexicano.

