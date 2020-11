“No me pidan que yo me convierta en un cómplice”: el duro mensaje de AMLO a los empresarios inconformes por la regularización del outsourcing

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje a los dueños de empresas con empleados contratados vía outsourcing, y les dijo que “desistan” de pedirle que se convierta en “cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores”.

"Si me han visto representantes de los empresarios les he comentado de que vamos a hablar sobre el tema, pero aprovecho también para mandarles a decir, que no me pidan que yo me convierta en cómplice en una maniobra que afecta a los trabajadores, no soy encubridor, ya para que mejor desistan, si el Congreso quiere que se mantenga la subcontratación , son libres, es un poder independiente, pero el Ejecutivo no quiere que existan estos mecanismos que afectan a los trabajadores.

Si no tuviéramos los datos, porque esto es de sentido común, por qué se pierden 300.000 empleos en diciembre, no se pierden en noviembre... todos a portarnos bien , todos a cumplir con sus obligaciones", indicó el mandatario mexicano.

López Obrador insistió en que ojalá se apruebe la iniciativa de reforma que mandó al Congreso en días pasados.

“Ojala y lo más pronto posible se apruebe la reforma”.

El mandatario mexicano mostró en su conferencia de prensa cómo creció la subcontratación a través de la subcontratación desde la reforma laboral de 2012, lo que, a su vez, propició el despido de tratadores en el mes de diciembre para que las empresas eviten pagar prestaciones.

Información en desarrollo...