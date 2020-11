“Se quedaron solos”: AMLO rechazó haber infiltrado a FRENAAA para causar su división

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se desalojará a los manifestantes del Frente Nacional Anti AMLO que aún permanecen en el Zócalo, y negó que éstos sean partidarios de su gobierno, como afirma el líder de este movimiento, Gilberto Lozano.

"Ahora aquí tenemos un diferendo con los del FRENAAA, los directivos que no los patrocinadores, porque además de los directivos hay patrocinadores, pero los directivos dicen ya levantamos el plantón y vamos a seguir luchando, y eso está muy bien que no se desanimen que sigan adelante.

Pero se quedaron ahí miembros, porque se dividieron, y ahora dice el señor Lozano que los que se quedaron son de nosotros, no, no; son de ellos mismos porque no se pusieron de acuerdo y se quedaron ahí, porque es muy difícil levantar un movimiento más cuando no hay una causa justa, entonces ellos tiene que hacerse cargo y resolver.

Y tampoco se les está desalojando, ellos son los que tienen que decidir, ya ha quedado de manifiesto que no se vinieron a dormir ahí los dirigentes, nunca había habido tantas casas de campaña sin ser ocupadas, se quedaban en 30 , 40 y hay como 200 o 300 casas, no vino a Juan Francisco del Universal a ayudarlos, le ofrecí hasta que les íbamos a guindar, como dicen en mi pueblo, y colgar una hamaca buena con su enramada a él y al señor Junco del Reforma porque son muy simpatizantes del FRENAAA 1 y FRENAAA 2 pero pues se quedaron solos.

No vamos a molestar nosotros a nadie, es libertad prohibido prohibir", indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...