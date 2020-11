“Se van a adquirir 80 ambulancias”: AMLO explicó en qué gastarán el aguinaldo de los altos funcionarios

Foto: Presidencia de México.

Este martes, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que los aguinaldos de los funcionarios públicos no serán retenidos a la fuerza, sino que serán donados por los que están “hasta arriba de la pirámide”. El dinero recolectado irá al fondo para la atención médica en los hospitales Instituto Mexicano del Servicio Social.

“Ese dinero, que son como 80 o 100 millones de pesos se va a destinar a la compra de ambulancias. Es dinero que nosotros los funcionarios de alto nivel estamos aportando. Se van a adquirir 80 ambulancias para 80 hospitales del IMSS Bienestar, porque son los que están ubicados en las zonas más pobres y marginadas del país”, adelantó el mandatario.

También explicó el razonamiento que justifica por qué estos centros de salud necesitan ambulancias. Dijo que, en muchas ocasiones, son hospitales que no tienen la infraestructura ni el personal especializado para atender ciertos padecimientos y, por lo tanto, los pacientes necesitan ser llevados a otro hospital.

“Transportar enfermos de esos hospitales a donde hay atención especializada, por ejemplo, para la atención de un infarto, son 3, 4, 5 horas y no había ambulancias, o había una ambulancia que permanecía mucho tiempo en el taller y que, cuando llegaba una gente que requería ser trasladada, pues no había cómo trasladarlos y se morían, si no tienen la posibilidad de llegar a tiempo”, describió el presidente.

Información en desarrollo...