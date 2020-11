“Otra gran noticia”: Marcelo Ebrard celebró eficacia de la vacuna Moderna contra COVID-19

México pertenece al protocolo COVAX, en donde se encuentran inscritas 9 vacunas candidatas contra COVID-19, entre ellas, la desarrollada por la farmacéutica Moderna (Foto: Reuters / Dado Ruvic)

Luego de darse a conocer que la vacuna producida por la farmacéutica Moderna tiene una eficacia de 94.5% contra la enfermedad de COVID-19, el gobierno de México aseguró que el país tendrá acceso oportuno a esta.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), señaló que dicha vacuna está incluida dentro del protocolo COVAX, del que México es parte.

“Otra gran noticia, Moderna está incluida en el portafolio de COVAX, iniciativa de la que México forma parte” , escribió el canciller en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Este lunes, la farmacéutica estadounidense informó que su vacuna candidata contra en enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 cumple con eficacia los criterios del primer análisis intermedio del estudio COVE de la fase 3.

Marcelo Ebrard, titular de la SRE, destacó que la vacuna de Moderna está incluida en el mecanismo COVAX, del cual México forma parte (Foto: Twitter)

El pasado 10 de octubre, el gobierno de México realizó una transferencia por 159,876,920 dólares a la Alianza GAVI y presentó los documentos de garantía de riesgo por 20,629,280 dólares, como parte de los compromisos adquiridos en el contrato de participación del mecanismo COVAX Facility.

Este protocolo permitirá que el país tenga acceso oportuno y seguro a múltiples vacunas contra COVID-19, “basada en la diversificación de oportunidades y el multilateralismo”, señala la SRE en un comunicado de prensa.

Se sabe que el contrato fue firmado el 25 de septiembre, y ahora, con la realización del pago, el país podrá “contar con opciones de compra para adquirir dosis de vacuna candidata de aquellos desarrollos del portafolio de COVAX que resulten exitosos”.

México tendrá acceso a la vacuna contra COVID-19 gracias al acuerdo COVAX (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Así pues, el acuerdo alcanzado con el mecanismo Covax garantiza a México la adquisición de las dosis suficientes para inmunizar hasta al 20% de su población. Esto significa que, en un régimen de dos dosis por paciente, representan 51,573,200.

Aunado esto, el país tendrá la oportunidad de elegir la vacuna que desea adquirir, según sus preferencias y sujeto a disponibilidad, debido a la modalidad del contrato de Compra Opcional. COVAX Facility cuenta con una cartera de 9 vacunas candidatas que pondrá a disposición de los países participantes conforme se presenten en oferta.

Con este anuncio, ya son dos compañías estadounidenses que presentan resultados positivos en una semana. Por su parte, Pfizer Inc. afirmó que su vacuna es eficaz en un 90 por ciento.

Este lunes, la farmacéutica moderna informó que su vacuna contra la enfermedad de COVID-19 tiene una eficacia de 94.5% (Foto: Reuters / Dado Ruvic/Ilustración)

A pesar de que esta noticia es alentadora, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que ningún sistema del mundo está preparado para transportar y almacenar la vacuna elaborada por Pfizer, pues se requieren máquinas especiales que permitan refrigerarla a niveles de -70 grados centígrados.

“México no tiene una red de ultracongelación” , dijo el pasado jueves Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. “Si hablamos de una sola dosis o un puñado de dosis, esto no sería un reto, pero cuando hablamos de millones de dosis y pensamos que es indispensable que haya equidad en su distribución, entonces tenemos que considerar al país en su conjunto. Es un reto muy grande. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya lo ha expresado a todos los países: si quieren utilizar esta vacuna deberían considerar que no deben adquirirla a menos que haya una red, no de refrigeración, sino ultracongelación”.

Por el contrario, la vacuna desarrollada por Moderna no necesita almacenamiento ultrafrío, lo que facilita su distribución. De acuerdo con la farmacéutica, esta podrá mantenerse estable a temperaturas estándar del refrigerador de 2 a 8 grados centígrados durante 30 días y se puede almacenar hasta seis meses a -20 grados.

