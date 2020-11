Ni Televisa, ni TV Azteca: Así regresará Fernando del Solar como conductor

El conductor Fernando del Solar hará un regreso a la televisión con el fin de conducir un nuevo espacio, sin embargo estará alejado de las dos grandes televisoras y se ha decidido por una plataforma de videos para poder lanzarse nuevamente como conductor. Su nuevo proyecto se llama Random RDM.

Acompañado por Claudia Lizaldi y Pedro Prieto, quienes fungieron como los “padrinos” del programa, el conductor argentino se dijo muy contento de regresar a la compañía de sus seguidores quienes le brindaron su apoyo durante los momentos más complicados. Además de que no estará solo, ya que también participarán los conductores Florencia Alduncin y Shiky Clement, quienes formarán parte de diversas interacciones y actividades.

Fernando del Solar dio a conocer que el programa será transmitido cada jueves a las 18 horas, en el que se transmitirán entrevistas y actividades para poder entretener a su audiencia:

Sin embargo, el conductor afirmó que las entrevistas vendrán acompañadas de otros segmentos como el que denominaron como “Del Tingo al Tango” en el que Florencia Alduncin visitará diversas localidades y sitios emblemáticos para contar historias relacionadas con la cultura de esas localidades.

También contarán con la sección “Tabooeno” en donde Shiky Clement retomará temas que causan polémica dentro de la sociedad e intentará descifrar la complejidad para poder abordarlos con el público.

El conductor acaba de pasar por una situación complicada luego de que se le afectara el hígado, por lo que comenzó a bajar rápidamente de peso, esto le hizo recordar la etapa en la que pasó por los peores momentos por el cáncer, por lo que de inmediato se realizó análisis, pero lo que más recuerda es lo persistente que tenía el medio:

<b>Sí es muy complicado subir de peso, pensé yo siempre que era más difícil bajarlo, </b>si quieres subir por subir, bueno, excelente, pero si quieres subir masa muscular, ponerte bien, cuesta mucho porque son porciones de tantos gramos, a tales horas, tanto de proteína, tanto de carbohidratos, entonces es como no terminas de comer una vez y ya dices 'en media hora tengo que comer otra vez. Los fantasmas y miedos de lo que en un momento me pasó, me estaban… por eso el lunes y martes pedí unos días para hacerme unos análisis y gracias a Dios, gracias a Dios, toco madera, no tiene nada que ver con aquello y lo quiero despejar claramente, no hay recaída, no hay absolutamente nada