Fernando del Solar regresó optimista y con posibles planes de boda

El conductor argentino Fernando Del Solar volvió a reaparecer ante los medios de comunicación luego de pasar unos meses muy complicados en cuestión de salud debido al cáncer que padece. Con una actitud muy positiva y visiblemente recuperado, el el argentino no descartó la posibilidad de planes de boda.

Y es que parece que la relación entre Del Solar con Anna Ferró trajo muchas cosas positivas, y es que han sido ya tres años desde que ambos decidieron iniciar su relación y ya hasta tienen planes para una posible boda. Así lo dijo el argentino para el programa Venga La Alegría:

El conductor también refirió que si la boda fuera el día de mañana, él sin duda tomaría en matrimonio la mano de Anna Ferró, y es que parece que el tema del matrimonio es algo que ha sido un tema de conversación constante entre ambos. Y Del Solar reafirmó que está dispuesto a seguir el compromiso:

Aunque las últimas veces que se ha relacionado la palabra “matrimonio” con Fernando del Solar, no ha sido por razones agradables ya que su largo proceso de divorcio con la conductora Ingrid Coronado fue una de las cuestiones más dolorosas para el argentino, aunque ambas partes lograron terminar de buena forma poniendo por delante el bienestar de sus hijos, los pequeños Luciano y Paolo.

Sin embargo, Fernando Del Solar siguió adelante y sigue sin temer a la idea de volver a contraer nupcias y tiene mucho optimismo de que en esta ocasión será diferente. Así lo dijo el conductor:

Si no te fue muy bien con una experiencia, sí de repente le tienes miedo. Es como cuando acabas de terminar una relación y te fue bastante mal, no quieres volver a empezar nuca. Luego va pasando el tiempo, te vas tranquilizando y si encuentras a una persona adecuada, vuelves a creer en el amor y si es la persona (indicada) vuelves a creer en el matrimonio

Y es que Fernando del Solar ha pasado momentos difíciles por la pandemia, no sólo en salud sino que por la condición laboral la cual se vio muy restringida y afectada debido a la emergencia sanitaria que ha dejado el COVID-19:

Mensualmente me ocupo de cargos de escuela, seguro médico, y otras cosas... ropa, uniformes, reinscripciones, de todo eso siempre me he encargado yo”, explicó sobre los gastos que debe cubrir. Sí es un tema complicado. El no trabajar, no generar, no producir hace que uno apriete y recorte sus gastos, pero bien administrado todo va bien