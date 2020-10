La otra batalla de Fernando del Solar: el presentador aún sufre estragos por su recaída de salud

Fernando del Solar tuvo serios problemas de salud a finales del año pasado (Foto: Instagram de Fernando del Solar)

Cuando Fernando del Solar decidió tomar una pausa para cuidar su salud, a finales del año pasado, una de las señales de alarma fue su pérdida de peso. Y ese asunto respecto de su salud aún no lo tiene resuelto.

“Sí es muy complicado subir de peso, pensé yo siempre que era más difícil bajarlo, si quieres subir por subir, bueno, excelente, pero si quieres subir masa muscular, ponerte bien, cuesta mucho porque son porciones de tantos gramos, a tales horas, tanto de proteína, tanto de carbohidratos, entonces es como no terminas de comer una vez y ya dices ‘en media hora tengo que comer otra vez’”, detalló Del Solar en entrevista con el programa Sale el Sol.

Y aunque el presentador ya subió 4 kilogramos, aún no está del todo satisfecho con su peso, pero lo cierto es que si luce mucho mejor que hace algunos meses, cuando llamó la atención su aspecto un tanto demacrado y con dificultades para respirar.

Su salud

Fue a finales de octubre de 2019 cuando Del Solar sorprendió al anunciar que dejaría su lugar en Venga la alegría, a donde había regresado apenas meses atrás.

Llamó la atención al reaparecer un tanto demacrado

“Hace unas cuantas semanas he empezado a bajar y bajar de peso, y no entendía por qué. Entonces no les voy a mentir que estaba muy asustado”, comentó en la emisión matutina de TV Azteca.

“Los fantasmas y miedos de lo que en un momento me pasó, me estaban… por eso el lunes y martes pedí unos días para hacerme unos análisis y gracias a Dios, gracias a Dios, toco madera, no tiene nada que ver con aquello y lo quiero despejar claramente, no hay recaída, no hay absolutamente nada”, comentó para apagar cualquier versión sobre cáncer, enfermedad que enfrentó hace años.

En aquel momento Del Solar explicó que su hígado no estaba absorbiendo bien los nutrientes y por eso había bajado de peso, así que sus médicos le recomendaron bajar su ritmo de trabajo. “Sin salud no tenemos nada, y eso ya lo viví, gracias a Dios, gracias ‘jefazo’. No es nada de lo otro y ya sólo hay que recuperar energía”.

Fernando del Solar fue hospitalizado a finales de diciembre de 2019 y salió de terapia intensiva un mes después (Captura de pantalla Venga la alegría)

Laura G, una de sus compañeras, le reiteró que la prioridad era recuperarse, pues hasta en el programa daba muestras de lo mal que se sentía. “Muchas personas detrás de cámaras no tienen acceso a ver lo que nosotros veíamos pero me tocó ver que se me quedaba dormido Fer, y de repente Fer ¿estás bien?. Lo más importante es tu salud Fer, entonces tú vas a recuperarte y este foro es tuyo”.

Hasta ahí parecía que todo estaba bajo control, pero en diciembre de 2019 su estado volvió a causar alarma cuando se supo que Del Solar se encontraba en terapia intensiva.

Fernando del Solar continúa su recuperación (IG: fernandodelsolar)

En medio de diversas versiones, algunas bastante alarmistas, trascendió que Del Solar ya no estaba en terapia días después, pero sí continuaba hospitalizado por una neumonía. De hecho fue hasta finales de enero de este año que el presentador fue dado de alta.

Por esa época el conductor argentino reapareció en sus redes sociales.

“Que tengan todos un excelente fin de semana y muchas, muchas gracias a todos por sus buenos deseos. Poco a poco nos vamos recuperando y siguiendo los consejos del Doc. ¡Comenzamos!”, escribió en Twitter.

