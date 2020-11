En dictamen del PEF 2021 no se etiquetaron recursos para la compra de vacunas contra COVID-19

(Foto: Daniel Ricardez/EFE)

A lo largo del año, el sistema de salud nacional se ha visto desafiado a causa de la pandemia de COVID-19, asunto que se reconoció en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, sin embargo, los recursos que se destinarían para comprar la vacuna en contra del virus SARS-CoV-2 no están etiquetados en este documento.

Si bien en el PEF 2021 se etiquetaron 2,491 millones de pesos para la adquisición de vacunas, no se detalla que se trate de las del nuevo coronavirus, sino que irían para el cuadro de vacunación habitual que aplica el sector Salud, es decir, varicela, papiloma humano, sarampión, hepatitis, tétanos y difteria, entre otras enfermedades.

“No se contemplan expresamente los recursos para la vacuna de COVID-19 y lo dijimos; a pesar de que a la hora de respaldar el dictamen del tema de la desaparición fideicomisos, dijeron que se iba a garantizar ese recurso para su compra y no está plasmado en el presupuesto”, dijo la diputada Martha Gómez, de Movimiento Ciudadano, según información recabada por el portal Expansión.

Además, es importante recordar que a finales de octubre, el Senado aprobó las modificaciones a la Ley de Ingresos para el año 2021, con la cual los legisladores, en su mayoría de Morena, quitarían 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar y los redireccionarían a gastos para el combate a la pandemia de COVID-19.

Respecto a estos cambios, Mario Delgado, quien todavía fungía como coordinador de Morena en la Cámara Baja, señaló a finales de octubre que “una vez que sea aprobada la iniciativa, entonces regresarán esos 33,000 millones de pesos para que recuperemos esa cantidad y no modifiquemos el monto de gasto y, efectivamente, aseguremos que vamos a tener los recursos de la vacuna de COVID-19”.

No obstante, según una declaración reciente de Enrique Ochoa, del PRI, para el diario El Universal, no existen partidas etiquetadas para las dosis e incluso calificó a Morena de negligente, pues no dijo que no da certeza presupuestal para adquirir el medicamento.

Por su parte, Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, expresó que hay claridad por parte del gobierno federal en este tema, pero también aceptó que “en este momento era imposible, técnicamente, poner en el presupuesto definiciones cuantificadas precisas”.

Sin embargo, la oposición consideró que el movimiento en la Ley Federal de ingresos también le quitará el dinero a un fideicomiso que funciona para ayudar a sectores vulnerables a enfrentar enfermedades graves, como cáncer e incluso a pacientes con VIH a recibir su tratamiento.

Los miembros de la oposición igualmente se quejaron del proceso legislativo, ya que este apartado específico fue discutido y aprobado por el Pleno sin que pasara por comisiones del Senado.

“En 40 minutos y de una asquerosa manera que viola el proceso parlamentario, Morena le roba 33,000 millones de pesos a los enfermos de cáncer, Sida, enfermedades raras y a todas las enfermedades de alto costo”, aseguró Kenia López Rabadán, legisladora del PAN (Partido Acción Nacional).

“El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es inhumano e infame”, añadió. Su colega panista, Erandi Bermúdez, completó: “Morena concretó que el gobierno tenga el control de 33,000 millones del fondo de salud. No les apena decir que su prioridad es atender los deseos del Presidente en lugar de las necesidades del pueblo”, manifestó.

Morena, por su parte, respondió con contundencia. “Ahora, los ladrones, los que saquearon a México se atreven a decir que nos vamos a robar el dinero de la salud. ¿Cómo es posible que tengan ese cinismo?”, expresó la senadora Antarez Vázquez.

Sobre la vacuna de COVID-19, Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, había informado a mediados de octubre que con el presupuesto de 2020 se pagarán anticipos por más de 6,000 millones de pesos, y en 2021 se liquidarán los costos con las respectivas empresas según se vayan recibiendo las dosis.

