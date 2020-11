Los “montachoques”, la nueva forma de extorsionar en CDMX: se aprovechan de conductores distraídos y sin seguro vehicular

Hombres en autos de lujo cobran hasta 35 mil pesos a sus víctimas, de no pagar sufren fuertes agresiones (Foto: Pixabay)

Ir a alta velocidad, conducir con cansancio o en estado de ebriedad y estar poniendo atención al celular, son algunas de las principales causas de percances automovilísticos que se registran todos los días en el país.

Sin embargo, hay veces que estos percances son provocados por bandas delincuenciales: los “choca-choca” o también conocidos como los “montachoques”. Este tipo de casos se ha hecho cada vez más común en la Ciudad de México, sobre todo en estos últimos meses crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX) el objetivo de los montachoques, en su mayoría con vehículos de gama alta o de lujo, es buscar en vías rápidas a automovilistas que luzcan distraídos y vayan a alta velocidad.

Cuando lo tienen ubicado, usan su número de placas para verificar si cuenta con un seguro de daño a terceros a través de plataformas de registro en internet. Si no lo tiene, se hace más vulnerable.

Entre sus víctimas, eligen a los que están distraídos, usando el celular o circulan a exceso de velocidad, para provocar que los impacten (Foto: Archivo)

Entre dos a tres autos lo van siguiendo hasta que uno de ellos ve el mejor momento para realizar un corte a la circulación (maniobras de viraje extremo) o frenar intempestivamente, provocando el golpe.

“Previamente estudian a un vehículo objetivo, producen una maniobra de frenado intempestivo. Hay casos en los que el alma de la facia viene reforzada con la finalidad de que se dañe el vehículo de atrás y que quedé inmóvil ”, dijo en entrevista a Noticieros Televisa Luis Martín Rodríguez, coordinador de la Policía en la Zona Poniente SSC.

Ante el desconcierto de las víctimas, aprovechan para exigirles dinero para la reparación del “daño originado” lo antes posible, suma que va desde los 10 hasta los 35 mil pesos.

Se bajan en algunos casos de forma amable para que acceda a un arreglo. Siempre le sugieren a los conductores que no le llamen al seguro, lo que a ellos les interesa es llegar a un arreglo (...) Llega un tercer vehículo con la finalidad de invitar a la persona a que llegue a un arreglo

Los delincuentes verifican que la victima no tenga seguro de daños, lo cual les conviene (Foto: Twitter/drakull73)

No obstante, si observan que el otro conductor no acepta o prefiere llamar al seguro, se comportan más agresivos; e incluso, llegan más cómplices para amedrentar y amenazar con matarlo si no les paga.

El caso más reciente sucedió este 10 de noviembre en Calzada de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Un conductor de un Chevrolet Chevy sufrió el “frenón” de un Jetta blanco sin placas.

Cuando notaron que la víctima no se quería bajar e iba a esperar al ajustador, comenzaron a destruir su vehículo con piedras mientras él pedía ayuda al 911. Después de varios minutos lograron que descendiera para golpearlo salvajemente y robarle sus pertenencias. Los montachoques lograron huir y los elementos policiacos llegaron casi 40 minutos después.

Este caso ha enfurecido a miles de usuarios en redes sociales, pues hay quienes aseguran que muchas patrullas están coludidos y por ello no acuden a tiempo.

Este fenómeno también se ha detectado en grandes ciudades como Cuernavaca, Morelos; Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León.

El modus operandi de los montachoques en la Ciudad de México es tan reciente que aún no está tipificado, por lo que las denuncias suelen ser archivadas como extorsión o intento de extorsión.

Sin embargo, Nazario Norberto Sánchez, legislador de Morena, ya presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Penal y castigar hasta con ocho años de prisión ese tipo de extorsión.

Se impondrá de 3 a 8 años de pena cuando en la comisión del delito se provoque intencionalmente un accidente automovilístico o se emplee cualquier mecanismo o amenaza para hacer creer a la víctima que ésta provocó el accidente

Es preciso destacar que, durante el presente año, personal de la SSC-CDMX, han detenido a 11 personas, dos mujeres y nueve hombres, en las alcaldías Iztapalapa, Tlalpan y Miguel Hidalgo, quienes posiblemente simulaban percances viales con el fin de exigir dinero a los conductores involucrados, a cambio de no causarles daño.

Recomendaciones para no ser víctima

(Captura de pantalla: Twitter)

Antes que nada, debes saber que el artículo 46 del Reglamento de Tránsito establece que todos los los vehículos motorizados deben contar con seguro de responsabilidad civil vigente, además de ampliar la responsabilidad civil por daños a terceros, tanto en su persona y a su patrimonio.

- Si sufres un accidente vial trata de mantener la calma y, en caso de ser posible, orillar el vehículo a un lugar en el que no se obstruyan el tránsito.

- Permanecer dentro del vehículo y comunicarte con tu compañía aseguradora, proporcionando detalles del lugar del accidente para que puedan llegar más rápido.

- Si alguno de los involucrados presenta una actitud agresiva, te puedes comunicar al 911 o marcar al 555208-9898 o pedir apoyo a través de la cuenta de Twitter @UCS_CDMX.

- Evitar acordar un pago por los posibles daños a los vehículos, sin que esté presente personal de los seguros o alguna autoridad policial.

Un seguro con cobertura amplia es obligatorio en la Ciudad de México (Foto: Segurosdeautos.com)

- Verificar que la persona autorizada por la aseguradora cuente con una identificación, uniforme y documentos legales que los acredite como parte de la empresa.

- Estar atento durante la verificación de daños, revisión de pólizas y demás trámites.

- En caso necesario, presentar la denuncia ante un agente del Ministerio Público o un Juez Cívico

La Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó que si alguno de los automovilistas involucrados en el accidente no cuenta con seguro o no se llega a un acuerdo entre aseguradoras, los policías deberán remitir a los conductores ante un Juez Cívico, para la sanción administrativa o económica que corresponda.

“Si alguno de los involucrados se encuentra bajo los influjos de alguna sustancia prohibida, alcohol o estupefacientes, inmediatamente serán puestos a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica”, explicaron las autoridades.

