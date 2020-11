“Que devuelva el dinero”: AMLO aceptó ofrecer disculpa a Alonso Ancira si hay reparación del daño

Foto: Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su apoyo al fiscal general Alejandro Gertz Manero en el manejo del caso Emilio Lozoya, ex director de Pemex, pero aceptó que la investigación se ha tardado.

“Le tengo toda la confianza al fiscal. Están tardando en la elaboración de toda la averiguación de todos los recursos ante los jueces, ya ha pasado tiempo”, expresó sobre la trama que implicaría a Odebrecht e importantes funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

A pesar de la lentitud del caso, López Obrador dijo estar tranquilo.

“La justicia tarda pero llega, que no haya venganzas, que no haya juicios sumarios, que no se inventen delitos”, pidió.

Sobre la supuesta exigencia de Alonso Ancira, directivo de Altos Hornos de México (AHMSA), de una disculpa del presidente por implicarlo en un delito inexistente, el presidente expresó.

“Se la doy (sí)... pero que devuelva el dinero”, respondió.

López Obrador se refirió así a la compra de Pemex de la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados con sobreprecio de más de 200 millones de dólares.

El presidente agregó que no tiene problemas personales con Ancira: “Ni lo conozco, creo que lo he visto una vez”.

Información en desarrollo...