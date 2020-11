“Un error de cálculo”: AMLO explicó las inundaciones en Tabasco y prometió que seguirá el apoyo para los damnificados

El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió aclarar algunos puntos que giran entorno a las inundaciones en Tabasco FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto, reiteró que por “negligencia criminal” del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, se inundaron por lo menos 3 municipios en dicha entidad, hubo pérdidas millonarias y un saldo de 5 fallecidos.

Por su parte, Manuel Bartlett, se burló de la postura del mandatario tabasqueño y decidió deslindarse de toda responsabilidad por las inundaciones y dijo, sin mencionar algún nombre, que hay quien quiere repartir culpas por lo ocurrido en la entidad. “Esa demanda me da risa”, declaró el funcionario, tras salir de Palacio Nacional, luego de una reunión a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores de Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Al ser cuestionado sobre sí habrá una investigación en contra de Bartlett y la CFE, AMLO se deslindó del conflicto y dijo que “no me quiero meter en eso”.

“Somos bastante tolerantes en cuanto a que se expresen los servidores públicos, que haya polémica, poner por encima la libertad. Hace unos días comenté que no me gusta que censuren, como lo hicieron con el presidente Donald Trump”, así respondió AMLO sobre los comentarios de Manuel Bartlett en contra Adán Augusto.

Ante este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió aclarar algunos puntos que giran entorno a las inundaciones en Tabasco.

“Nosotros nos hacemos responsables de la atención a los damnificados. ¿Cómo se originaron las inundaciones? pues en la primera tormenta sí hubo un cálculo, en el manejo de las presas, que no resultó porque había un pronóstico de lluvia y los técnicos que deciden esto decidieron desfogar agua de la Presa Peñitas y no llovió como se esperaba, entonces, ese desfogue provocó inundación, pero fue un error de cálculo, como suele pasar cuando dicen ‘habrá lluvias fuertes estos días’ y al final hay un comportamiento distinto, eso fue lo que sucedió”, explicó el mandatario desde Palacio Nacional.

Respecto a la segunda inundación, el mandatario mexicano aseguró que influyeron los reportes climáticos, pues no se esperaban lluvias de tal magnitud.

“En esta otra inundación, lo cierto, es que fue mucha la lluvia, estamos hablando que es una lluvia que no se había presentado desde 1970, es algo extraordinario. Y explicarles que toda esa lluvia que cae en Tabasco, sólo tiene control hidráulico el 28 por ciento, es decir, que el 72 por ciento no tiene ningún control. El único que tiene control es el Río Grijalva, pero todos los demás ríos que nacen en Guatemala o Chiapas y que escurren a la planicie de Tabasco, no tienen control, como tampoco tiene control el Río Puxcatán, el que inundó a Macuspana y el Tulijá que tiene inundado a mi pueblo, Tepetitlán”, señaló López Obrador ante los medios de comunicación.

“Crecen los ríos, son zonas bajas, se hacen como tapones en las desembocaduras porque no ha habido desazolve de los ríos, no se han ampliado los cauces. En esta ocasión, con esta nueva tormenta, el manejo de la presa fue correcto, porque ahí, a las 6 de la mañana del sábado, había una precipitación de 3 mil 500 metros cúbicos por segundo”, añadió AMLO.

El títular del Ejecutivo recalcó que su gobierno no quería repetir lo de 2007, fecha en la que se inundó por completo Villahermosa, Tabasco. “En 2007, para que tengan una idea, soltaron 2 mil 600 metros cúbicos por segundo. Mi intención fue reunir a los técnicos y sí tenemos que soltar agua hasta 2 mil 500, vamos a hacerlo poco a poco. Entonces, lo más que se soltó fue 2 mil 100 porque afortunadamente empezaron a disminuir los escurrimientos en la Presa de Peñitas y ahora la precipitación es como de 800 metros cúbicos”, dijo AMLO.

Al final, el presidente de México resaltó que ya se están ayudando a las zonas más afectadas, esto con el Plan DN-III de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la construcción de un programa integral que consistirá en comprar dragas para desazolvar los ríos y tener un control estricto de las presas.

