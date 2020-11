“Presunto Presidente”: el desliz de la embajada de México en EEUU que tensó más la relación AMLO-Biden

(Foto: Cuartoscuro)

El posicionamiento del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a las eleciones de Estados Unidos ha causado mucha controversia y después de recibir múltiples críticas por parte de los usuarios de redes sociales, la embajadora de México en aquel país, Martha Bárcena, detalló la intención de la palabra “prospective”, la cual suscitó la tensión en este asunto.

Por medio de su cuenta de Twitter, la funcionaria compartió una imagen del documento que envió a la comunidad de los Estados Unidos en referencia a por qué el mandatario mexicano no ha felicitado al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden. En él se puede leer que, de acuerdo con el presidente López Obrador, un posicionamiento podría considerarse intervencionista de su política interior.

Además, recalca el hecho de que el titular del Ejecutivo Federal esperará hasta que las autoridades electorales de Estados Unidos emitan los resultados oficiales para así poder manifestarse al respecto.

Bárcena, quien redactó el documento por instrucciones del presidente y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, igualmente señaló que sea cual fuere el resultado final, la relación entre ambos países continuará siendo fructífera y productiva, pues el gobierno nacional está listo para trabajar con el estadounidense en el futuro.

Sin embargo, en dicho oficio, el gobierno de López Obrador, también menciona la frase “prospective President-Elect Joseph Biden”, lo cual generó cientos de críticas en las redes sociales, pues los usuarios lo interpretaron como “presunto presidente electo”.

Ante esto, Bárcena hizo referencia a la “la dificultad de traducir”, pues “prospective puede traducirse de varias maneras, presunto es una de ellas, virtual sería otra, probable, eventual, futuro”, comentó a través de su cuenta de Twitter, en donde no dejó de recibir críticas, especialmente al hecho de que no se revisara un documento tan delicado antes de su publicación.

Por otra parte, el presidente López Obrador señaló este 11 de noviembre que “no somos colonia” para explicar las razones por las que no espera represalias a causa de no reconocer la victoria de Joe Biden en las elecciones de EEUU.

“Ya hemos aclarado bastante sobre este asunto y hay confusión o no se quieren entender las cosas, porque durante el periodo neoliberal se hicieron a un lado los principios de política exterior, principios que se construyeron en el tiempo y tienen como punto de partida las posturas de los liberales, principalmente la de Juárez”, detalló.

De igual forma, López Obrador dijo que su administración seguirá los principios de la Doctrina Estrada y no tratará de intervenir en asuntos que no le competen al pueblo de México.

“Con apego a esa política, nosotros no podemos hacer un reconocimiento de ningún tipo a un gobierno que todavía no está legal y legítimamente constituido”, declaró el mandatario desde Palacio Nacional. Asimismo, informó que el día de hoy le pidió al canciller Marcelo Ebrard redactar un memorándum a todas las embajadas, anexando el texto básico de la Doctrina Estrada.

Al ser cuestionado sobre la posible postura que tomaría Joe Biden por la acción del gobierno mexicano, dijo que el equipo del demócrata “lo ha entendido, quienes no lo han entendido, y están generando mucho ruido, son nuestros adversarios aquí y algunos diplomáticos improvisados sin principios, quienes no entienden la política exterior apegada al artículo 89 de nuestra Constitución”.

“Somos un país soberano, el gobierno de México no es pelele de ninguno extranjero”, sentenció y terminó diciendo que no está en contra, ni a favor de nadie, y únicamente esperarán a que terminen sus procesos, pues por el momento no les corresponde mostrar una postura, “eso es intervencionismo”, concluyó.

